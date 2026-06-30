Грузия подтвердила участие в траурных мероприятиях по Хаменеи

Президент Грузии Михаил Кавелашвили будет принимать участие в траурных мероприятиях в Иране, посвященных памяти покойного верховного лидера страны Али Хаменеи. Участие грузинского президента в церемонии подтвердили в его администрации.
Церемония прощания и похороны Хаменеи пройдут с 4 по 9 июля. Власти Ирана пригласили иностранные делегации, включая представителей Туркменистана, Пакистана, Армении, Азербайджана и Грузии. Как заявил вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, а также высокопоставленные иностранные гости начнут прибывать в столицу Тегеран в пятницу. В рамках визита запланированы двусторонние встречи с официальными лицами Ирана.
Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Провести церемонию прощания сразу после его гибели помешали продолжавшиеся в марте удары, поэтому власти приняли решение перенести мероприятие на июль, сославшись на необходимость подготовки инфраструктуры. Похоронить его планируют в родном городе Мешхед.
Новым верховным руководителем Ирана после гибели Хаменеи стал его сын Моджтаба. Он до сих пор не появлялся на публике, однако выступил с несколькими посланиями к народу, тексты которых публиковали официальные иранские ресурсы.
Церемонии пройдут на фоне напряженной ситуации в регионе. Накануне в Мазендеране десятки тысяч людей приняли участие в траурных процессиях, неся флаги и портреты Хаменеи. 4 июля также проходят похороны племянника Хаменеи, погибшего во время ударов по южному пригороду Бейрута.
Читайте также: Киев требует признать «теневой флот» РФ военной целью.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.