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Грузия подтвердила участие в траурных мероприятиях по Хаменеи

Президент Грузии Михаил Кавелашвили будет принимать участие в траурных мероприятиях в Иране, посвященных памяти покойного верховного лидера страны Али Хаменеи.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили будет принимать участие в траурных мероприятиях в Иране, посвященных памяти покойного верховного лидера страны Али Хаменеи. Участие грузинского президента в церемонии подтвердили в его администрации.

Церемония прощания и похороны Хаменеи пройдут с 4 по 9 июля. Власти Ирана пригласили иностранные делегации, включая представителей Туркменистана, Пакистана, Армении, Азербайджана и Грузии. Как заявил вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, а также высокопоставленные иностранные гости начнут прибывать в столицу Тегеран в пятницу. В рамках визита запланированы двусторонние встречи с официальными лицами Ирана.

Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Провести церемонию прощания сразу после его гибели помешали продолжавшиеся в марте удары, поэтому власти приняли решение перенести мероприятие на июль, сославшись на необходимость подготовки инфраструктуры. Похоронить его планируют в родном городе Мешхед.

Новым верховным руководителем Ирана после гибели Хаменеи стал его сын Моджтаба. Он до сих пор не появлялся на публике, однако выступил с несколькими посланиями к народу, тексты которых публиковали официальные иранские ресурсы.

Церемонии пройдут на фоне напряженной ситуации в регионе. Накануне в Мазендеране десятки тысяч людей приняли участие в траурных процессиях, неся флаги и портреты Хаменеи. 4 июля также проходят похороны племянника Хаменеи, погибшего во время ударов по южному пригороду Бейрута.

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Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
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