Назван срок службы смартфона: когда пора покупать новый гаджет

Срок службы любого смартфона заканчивается в тот момент, когда устройство перестает получать обновления. Об этом сообщает BGR.
По данным портала, владельцу любого смартфона следует заранее принимать во внимание один важный факт. Рано или поздно устройство перестанет получать обновления ОС. Именно этот момент, по словам автора статьи, можно считать фактической «смертью» гаджета.
Однако пользоваться смартфонами с истекшим сроком поддержки можно, но опасно, поскольку они уязвимы для атак.
Автор также напомнил, что у современных устройств срок поддержки достаточно велик (например, iPhone 2019 года еще получает обновления), а сам гаджет может выйти из строя даже раньше, чем прекратятся апдейты.
Уточнить период поддержки для своего смартфона можно в инструкции либо на веб-сайте бренда.