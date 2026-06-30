У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории Калифорнийского залива у побережья Мексики. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался примерно в 102 километрах к юго-востоку от города Лос-Мочис, где проживают около 256 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
На данный момент сведений о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало. Предупреждение об угрозе цунами также не объявлялось.
Ранее KP.RU сообщал, в ночь на 25 июня в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1. Более 250 зданий были повреждены или уничтожены в результате прошедшего. Экономический ущерб может составить от 2% до 20% валового внутреннего продукта страны. Число жертв превысило 1430 человек.