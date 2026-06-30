Александр Тукманов о вылете Германии и Нидерландов с ЧМ: «Непонятный результат»

Бывший вице-президент и экс-гендиректор Российского футбольного союза (РФС), бывший президент московского «Торпедо», советский футболист Александр Вячеславович Тукманов в эксклюзивном интервью «МК-Спорт» высказался о вылете сборных Германии и Нидерландов с чемпионата мира 2026 года на стадии 1/16 финала.
Напомним, 29 июня в игре 1/16 финала ЧМ-2026 национальная команда Германии встречалась со сборной Парагвая. Основное и дополнительное время матча закончились со счётом 1:1. Счёт на 42-й минуте открыл парагваец Хулио Энсисо, на 55-й минуте голом ответил немец Кай Хаверц. На 102-й минуте защитник сборной Германии Жонатан Та забил гол, который был отменён после просмотра видеоассистента рефери (VAR) по причине фола Вальдемара Антона на вратаре соперника. В серии пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3.
Ранее, по итогам группового этапа сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Национальная команда Парагвая заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе D.
В тот же день в другом матче 1/16 финала мундиаля играли сборные Нидерландов и Марокко. Основное и дополнительное время их встречи также завершилось со счётом 1:1. Первый мяч на 72-й минуте забил голландский форвард Коди Гакпо, а в компенсированное арбитром время, на 90+1-й минуте счёт сравнял марокканский защитник Исса Диоп. Дополнительное время прошло без голов. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее оказалась команда Марокко — 3:2.
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Бывший вице-президент и экс-гендиректор РФС, бывший президент московского «Торпедо», советский футболист Александр Вячеславович Тукманов в эксклюзивном интервью «МК-Спорт» отреагировал на вылет с ЧМ-2026 двух сильных европейских сборных.
— Александр Вячеславович, насколько вас шокировал вылет сборных Германии и Нидерландов?
— Для меня это непонятный результат, скажу так. Меня больше шокировал результат матча Германия — Парагвай, потому что всё-таки Германия, на мой взгляд, являлась одним из фаворитов на участие в финальном матче за звание чемпиона мира. Что касается матча Голландии и Марокко, то это была игра равных команд. Обе команды и остро атаковали, и оборонялись. Ну, пенальти, значит, пенальти — победило Марокко, что поделаешь. И, надо отдать им должное, проигрывая — а они пропустили ближе к концу второго тайма, на 72-й минуте, — сумели забить мяч и перевести игру в серию пенальти, а там уже они были лучше. А так игра была равной.
— Чей вылет вас больше разочаровал — Германии или Нидерландов?
— Германии.
— Связана ли как-то тенденция с поражениями достаточно сильных команд с расширением чемпионата мира до 48 команд?
— Не думаю. Все команды в равных условиях находятся. И, потом, большинство футболистов — в данном случае марокканских — тоже играют в европейских чемпионатах, поэтому у них тоеж достаточно насыщенный календарь был, плотный сезон. Я не связываю это никак с увеличением количества сборных.