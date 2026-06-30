Александр Тукманов о вылете Германии и Нидерландов с ЧМ: «Непонятный результат»

— Для меня это непонятный результат, скажу так. Меня больше шокировал результат матча Германия — Парагвай, потому что всё-таки Германия, на мой взгляд, являлась одним из фаворитов на участие в финальном матче за звание чемпиона мира. Что касается матча Голландии и Марокко, то это была игра равных команд. Обе команды и остро атаковали, и оборонялись. Ну, пенальти, значит, пенальти — победило Марокко, что поделаешь. И, надо отдать им должное, проигрывая — а они пропустили ближе к концу второго тайма, на 72-й минуте, — сумели забить мяч и перевести игру в серию пенальти, а там уже они были лучше. А так игра была равной.