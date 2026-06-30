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Гол Шомуродова признали лучшим на групповом этапе чемпионата мира по футболу

Форвард сборной Узбекистана отличился в игре с командой Колумбии.

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Гол, который забил нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов, был признан лучшим на групповом этапе чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола.

По итогам голосования гол Шомуродова, забитый в игре заключительного тура против команды ДР Конго, получил 36% голосов. Второе место занял мяч нападающего сборной Гаити Вильсона Изидора (26,5%) в матче со сборной Марокко, который также прошел в третьем туре. Оба игрока ранее выступали за клубы Российской премьер-лиги.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

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