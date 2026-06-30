От +19 до +36 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 1 июля

В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-восточный с переходом на восточный и юго-восточный задует со скоростью 6 — 11 м/с. В ночь на четверг погода будет такой же.