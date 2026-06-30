От +19 до +36 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 1 июля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 1 июля будет по-настоящему жаркой: столбики термометров поднимутся существенно выше +30 градусов. А уже привычных дождей, гроз и шквалистого ветра ждать не стоит. Подробный прогноз на среду выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 1 июля будет переменной облачности. Существенных осадков не предвидится. Ветер северный и северо-восточный с переходом на восточный и юго-восточный разовьет скорость 6 — 11 м/с. В ночь на 2 июля условия будут такими же.
В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-восточный с переходом на восточный и юго-восточный задует со скоростью 6 — 11 м/с. В ночь на четверг погода будет такой же.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 1 июля в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +34 — +36 градусов. В ночь на 2 июля ожидается от +19 до +21 градуса.
В Ростовской области дневная температура воздуха в среду составит от +31 до +36 градусов. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до +17 — +22 градусов, местами до +15.
Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
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