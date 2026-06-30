Актер одного из фильмов о Гарри Поттере Майкл Бирн умер в возрасте 82 лет

Бирн родился в 1943 году в Лондоне. Профессиональную карьеру он начал в 1964 году, присоединившись к труппе Национального театра. Спустя восемь лет состоялся его дебют в кинематографе. За десятилетия работы актер участвовал в съемках десятков британских и американских проектов.