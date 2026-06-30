Актер одного из фильмов о Гарри Поттере Майкл Бирн умер в возрасте 82 лет

Как уточняется, актер умер 20 июня. Причина смерти не разглашается.
Бирн родился в 1943 году в Лондоне. Профессиональную карьеру он начал в 1964 году, присоединившись к труппе Национального театра. Спустя восемь лет состоялся его дебют в кинематографе. За десятилетия работы актер участвовал в съемках десятков британских и американских проектов.
Среди наиболее известных работ Бирна — роль Грин-де-Вальда в старости в картине «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1», а также участие в фильмах «Индиана Джонс», «Храброе сердце» и в популярной британской мыльной опере «Улица Коронации».