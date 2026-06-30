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Актер одного из фильмов о Гарри Поттере Майкл Бирн умер в возрасте 82 лет

Актер Майкл Бирн, известный по ролям в фильмах «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1», «Храброе сердце» и «Индиана Джонс и последний крестовый поход», скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщается в публикации.

Источник: Новости Mail

Как уточняется, актер умер 20 июня. Причина смерти не разглашается.

Бирн родился в 1943 году в Лондоне. Профессиональную карьеру он начал в 1964 году, присоединившись к труппе Национального театра. Спустя восемь лет состоялся его дебют в кинематографе. За десятилетия работы актер участвовал в съемках десятков британских и американских проектов.

Среди наиболее известных работ Бирна — роль Грин-де-Вальда в старости в картине «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1», а также участие в фильмах «Индиана Джонс», «Храброе сердце» и в популярной британской мыльной опере «Улица Коронации».