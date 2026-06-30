Сколько стоит детский сад в Калининграде в 2026 году: льготы, возврат, частные варианты

С февраля 2026 года в Калининграде изменилась стоимость муниципальных детских садов. Разбираемся, сколько теперь платят родители, кому положены льготы и как вернуть часть денег. Муниципальные детские сады: новые тарифы с февраля 2026 года С 1 февраля 2026 года в Калининграде выросла родительская плата за присмотр и уход за детьми…