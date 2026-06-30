В Южной Осетии вместе с РФ намерены создать современное молодежное пространство

ЦХИНВАЛ, 30 июня. /ТАСС/. Современное молодежное пространство, где у молодых людей будут все условия для учебы, развития и воплощения своих идей, планируют создать в Южной Осетии при содействии РФ. Как сообщил в своем Telegram-канале и.о. президента Южной Осетии Марат Камболов, проект центра обсуждался с первым замруководителя aдминистрации президента России Сергеем Кириенко в Цхинвале.
«Вместе мы посетили несколько площадок, где в будущем может появиться современное молодежное пространство. Для нас важно выбрать место, которое будет удобным и востребованным у молодежи. Перед нами стоят масштабные цели. Впереди много работы. Сергей Владиленович справедливо отметил, что в Южной Осетии живет талантливая, инициативная и энергичная молодежь, которой нужны возможности для развития и самореализации. Такие пространства помогают молодым людям находить единомышленников, запускать собственные проекты и брать на себя ответственность за будущее своей страны», — написал Камболов.
Он отметил, что работа над проектом будет продолжена с учетом мнения специалистов и самих молодых людей. Именно им предстоит наполнить это пространство смыслами и новыми инициативами.
«Наша задача — сделать так, чтобы у молодежи были все условия для учебы, развития и воплощения своих идей именно здесь, в Осетии», — подчеркнул Камболов.