В Южной Осетии вместе с РФ намерены создать современное молодежное пространство

«Вместе мы посетили несколько площадок, где в будущем может появиться современное молодежное пространство. Для нас важно выбрать место, которое будет удобным и востребованным у молодежи. Перед нами стоят масштабные цели. Впереди много работы. Сергей Владиленович справедливо отметил, что в Южной Осетии живет талантливая, инициативная и энергичная молодежь, которой нужны возможности для развития и самореализации. Такие пространства помогают молодым людям находить единомышленников, запускать собственные проекты и брать на себя ответственность за будущее своей страны», — написал Камболов.