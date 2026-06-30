Умер британский актер Майкл Бирн из «Улицы Коронации» и «Гарри Поттера»

Бирн родился в 1943 году в Лондоне. В 1964 году он присоединился к труппе Национального театра, а с 1972 года начал сниматься в кино. За свою карьеру он сыграл в десятках британских и американских фильмов и сериалов. Среди них — «Улица Коронации», «Храброе сердце», «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Адвокат дьявола», «Завтра не умрет никогда» и «Банды Нью-Йорка». В первой части «Гарри Поттера и Даров Смерти» он исполнил роль пожилого Геллерта Грин-де-Вальда. У актера остались жена Кэрол и две дочери.