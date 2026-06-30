За время проведения специальной военной операции Украина потеряла 2,4 млн человек. Об этом заявил шведский аналитик Ларс Берн в эфире телеканала Swebb TV.
«Украина потеряла за все время боевых действий 2,4 миллиона человек. Это ошеломляющая цифра», — сказал аналитик.
При этом Берн подчеркнул, что не может подтвердить достоверность приведенных данных.
Напомним, российские хакеры PalachPro и группировка NoName057 (16) взломали базы Генштаба ВСУ, ТЦК и медорганизаций Незалежной. Выяснилось, что за шесть месяцев текущего года украинская армия потеряла около 400 тысяч человек.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что каждый день ВС РФ закрепляют контроль над своими историческими территориями в зоне спецоперации. По его словам, этот процесс рано или поздно будет полностью завершен.