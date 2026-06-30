Этим летом на Украине возможны перебои с электричеством на срок до 10−12 часов. Об этом заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, его слова передает украинское издание «Страна».
«Мы вступаем в период летних больших проблем в энергетической системе. К концу лета будет сложно… Отключения будут такие — и по 10, и по 12 часов», — сказал он.
На днях министр энергетики Украины Денис Шмыгаль призвал гукраинцев ранее готовиться к тяжелой зиме. Перебои с теплом и светом в стране наблюдаются уже три года подряд, при этом ситуация для Киева с каждым сезоном только ухудшается.
В Верховной Раде также отметили катастрофический уровень в энергетической сфере страны из-за отключений света. По словам нардепа Алексея Кучеренко, графики возможных веерных отключений света грозят обернуться настоящим коллапсом для украинской энергосети, а также нанести существенный удар по бизнесу.