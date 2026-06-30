На Украине предупредили о длительных отключениях электроэнергии летом: перебои могут длиться 12 часов

На днях министр энергетики Украины Денис Шмыгаль призвал гукраинцев ранее готовиться к тяжелой зиме. Перебои с теплом и светом в стране наблюдаются уже три года подряд, при этом ситуация для Киева с каждым сезоном только ухудшается.