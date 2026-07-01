Уходы лидеров и слухи о возвращении. Кого теряет «Ак Барс» в межсезонье 2026

Серебряный финал Кубка Гагарина остался позади, но главные испытания для казанского клуба только начинаются. Межсезонье-2026 обещает стать самым нервным за последние годы: команду покинули уже пять игроков основы, а переговоры с ещё тремя лидерами висят на волоске. В то время как конкуренты на Востоке активно скупают топ-исполнителей, генменеджер Марат Валиуллин делает ставку на внутренние резервы и… надежду на чудо из НХЛ. Разбираемся, кто ушёл, кто под вопросом и есть ли у «Ак Барса» план Б.