Уходы лидеров и слухи о возвращении. Кого теряет «Ак Барс» в межсезонье 2026

Серебряный финал Кубка Гагарина остался позади, но главные испытания для казанского клуба только начинаются. Межсезонье-2026 обещает стать самым нервным за последние годы: команду покинули уже пять игроков основы, а переговоры с ещё тремя лидерами висят на волоске. В то время как конкуренты на Востоке активно скупают топ-исполнителей, генменеджер Марат Валиуллин делает ставку на внутренние резервы и… надежду на чудо из НХЛ. Разбираемся, кто ушёл, кто под вопросом и есть ли у «Ак Барса» план Б.
Подробности — в материале Kazan.aif.ru.
Прощание с мечтой: кого казанцы уже не удержали.
Финал против «Локомотива» (2−4) вскрыл не только тактические бреши, но и кадровый цейтнот. Контракты 16 хоккеистов истекли 31 мая, и руководство оказалось перед жёстким выбором: переплачивать за ветеранов или доверять молодёжи. Практика показала — выбор сделан в пользу экономии.
Илья Сафонов — самая душевная потеря. Воспитанник, 410 матчей за родной клуб, два серебра — уехал покорять НХЛ. «Ванкувер» предложил однолетний двусторонний контракт с зарплатой $950 тыс. В Казани ему сулили 50−60 млн рублей, но парень выбрал мечту. Болельщики могут утешаться лишь пунктом о возвращении в любой момент.
Нэйтан Тодд — легионер-снайпер, за 37 матчей набравший 29 очков, ушёл в «Металлург» из-за разницы в 10 млн рублей. Казанцы предлагали 80, агент запросил 90 + бонусы. Магнитогорск дал 85 с бонусами до 100+. Итог — «Ак Барс» остался и без канадца, и без перспективного защитника Артемия Князева, отданного в январском обмене.
Илья Карпухин — защитник, получавший в Казани 25 млн, уезжает в «Автомобилист» за 70. Екатеринбург перебил предложение в два с лишним раза — казанцы даже не пытались торговаться.
Константин Лучевников — десять сезонов в системе, 209 матчей в КХЛ — продолжит карьеру во Владивостоке.
Михаил Фисенко — 35-летний ветеран и душа раздевалки — повесил коньки на гвоздь. Потеря не столько игровая, сколько ментальная.
Точка кипения: кто ещё может покинуть Казань.
Ситуация с оставшимися лидерами напоминает игру в покер, где у менеджмента на руках лишь пара «десять», а у игроков — по три туза.
Александр Барабанов — главная головная боль. По данным «Чемпионата», переход в «Автомобилист» согласован почти на 100%. Уральцы готовы платить 120 млн рублей за сезон (часть — рекламные бонусы). Казань не хочет держать под потолком ещё один тяжёлый контракт, но терять пластичного универсала, который тащил меньшинство и связывал атаку, равносильно самоубийству. До подписи бумаг шанс остаться ещё есть — но для этого нужно как минимум повторить оффер конкурента.
Артём Галимов — лучший снайпер плей-офф — тоже на распутье. Клуб хочет двухлетний контракт, игрок — только один год, чтобы через сезон диктовать свои условия. Сторона Галимова требует 60 млн, и пока стороны топчутся на месте, появились слухи об интересе СКА и «Авангарда». Парадокс: Артём открыл в Казани гастробизнес, его семья здесь, но в хоккее, видимо, эмоции важнее денег.
Дмитрий Яшкин — экс-капитан, лишившийся нашивки и места в составе по ходу сезона, но реабилитировавшийся в плей-офф. Его зарплата — 95 млн. Клуб готов продлить, но значительно урезав аппетиты. Сам чех хочет остаться, но готов ли на понижение — большой вопрос. Если уйдёт, команда лишится главной физической мощи и лидера по силовым приёмам.
Тимур Билялов — вратарский вопрос стоит остро. Голкипер хочет 70 млн, но травматичность и нестабильность в решающих матчах заставляют руководство сомневаться. Рынок вратарей пуст, поэтому, скорее всего, найдут компромисс. Но если Билялов уйдёт, в Казани останутся лишь Арефьев и Кузнецов — ставка на аренду Ахтямова из «Торонто» или возвращение Мифтахова из «Каролины» выглядит авантюрной.
Кто на входе: Бывальцев, Лабанк и призрак Кузьменко.
На фоне массового исхода новички «Ак Барса» пока выглядят бледно. Единственное официальное пополнение — возвращение Никиты Евсеева из аренды в «Амуре». Но главные слухи греют душу болельщиков.
Алексей Бывальцев — системный центр из «Автомобилиста», который Анвар Гатиятулин знает по совместной работе. Плюсы: надёжность в обороне, игра в меньшинстве, огромный объём черновой работы. Минусы: он не заменит Барабанова в топ-6. Это усиление третьего-четвёртого звена, а не креатив для первых двух троек. Плюс, в Казани и так переизбыток ролевиков — зачем искусственно ограничивать игровое время Кателевскому и Комкову, которые давно переросли статус резервистов?
Кевин Лабанк — экс-форвард «Шанхайских драконов», которому прочат контракт на 80 млн. По стилю — габаритный североамериканец, способный заменить Тодда. Но успех в Китае не гарантирует адаптацию в жёсткой КХЛ, а цена кусается.
Главная интрига — возможное возвращение из НХЛ Андрея Кузьменко. Слухи о его интересе к «Ак Барсу» не утихают, и именно под этот трансфер, кажется, освобождают платёжку и место в топ-6. Кузьменко — праворукий творец, способный решить эпизод из ничего, идеальный вариант для большинства. Но конкуренция за него со стороны СКА и «Авангарда» колоссальна, а финансы заокеанских контрактов делают переезд маловероятным.
Что в сухом остатке: ставка на своих или пропасть?
У руководства «Ак Барса» есть два пути. Первый — дождаться открытия рынка свободных агентов НХЛ (1 июля) и попытаться выцепить кого-то из возвращенцев. Второй — довериться молодёжи: Семён Терехов (его не отдали в «Сибирь»), Александр Иванов (задрафтован «Чикаго»), Никита Евсеев, а также дать шанс Владимиру Алистрову, который просидел весь плей-офф в запасе.
Пока конкуренты по Востоку — «Автомобилист», «Металлург», «Авангард» — скупают звёзд, казанцы рискуют войти в сезон с разбалансированным составом. Потеря четырёх-пяти топ-игроков без равноценной замены отбросит команду на уровень первого-второго раунда плей-офф, а то и ниже.
Анвар Гатиятулин — тренер, который в прошлом сезоне выжал максимум из имеющихся ресурсов, но теперь его терпение и умение строить игру из «бросового» материала подвергнутся серьёзнейшей проверке. Контракт с ним продлён до 2028 года — значит, в Казани готовы к перестройке. Но болельщики, привыкшие к победам, едва ли простят менеджменту, если «серебряный» состав распадётся, не дождавшись золота.
Главная интрига лета — решится ли «Татнефть» расстаться с деньгами ради сохранения амбиций? Или «Ак Барс» вступает в эпоху молодости и экономии, надеясь, что свои воспитанники вырастут в новых лидеров? Ответы мы узнаем уже в августе, когда стартует предсезонка. А пока — тишина в Казани звенит громче трансферных криков.