Врач Сороколад назвала продукты, которые реально защищают зрение

Для образования пигмента родопсина, отвечающего за сумеречное зрение, организму необходим витамин А из печени трески или моркови с добавлением масла. Витамин С из цитрусовых и квашеной капусты способен снизить риск развития катаракты, а витамин Е из орехов и авокадо поддерживает клеточные мембраны. Дополнительную поддержку ферментам сетчатки оказывают цинк и селен, которые легко получить из тыквенных семечек и морепродуктов.