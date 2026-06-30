Врач Сороколад назвала продукты, которые реально защищают зрение

Сетчатка глаза нуждается в постоянном поступлении правильных нутриентов для сохранения четкости зрения и предотвращения возрастных изменений. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог Екатерина Сороколад.
Специалист отметила, что главными защитниками центральной зоны сетчатки выступают каротиноиды лютеин и зеаксантин, которые в большом количестве содержатся в шпинате, брокколи и яичном желтке. Также для встраивания в мембраны клеток и улучшения качества слезной пленки необходимы омега-3 жирные кислоты из жирной морской рыбы.
Для образования пигмента родопсина, отвечающего за сумеречное зрение, организму необходим витамин А из печени трески или моркови с добавлением масла. Витамин С из цитрусовых и квашеной капусты способен снизить риск развития катаракты, а витамин Е из орехов и авокадо поддерживает клеточные мембраны. Дополнительную поддержку ферментам сетчатки оказывают цинк и селен, которые легко получить из тыквенных семечек и морепродуктов.
Важнейшим компонентом для поддержания слезной пленки остается обычная вода, суточная норма которой составляет около тридцати миллилитров на килограмм веса. При этом врач подчеркнула, что бесконтрольный прием аптечных витаминов может быть опасен для здоровья. Например, высокие дозы бета-каротина у курильщиков повышают риск рака легких, а избыток витамина Е провоцирует кровотечения.
Эксперт рекомендовала сначала формировать правильный рацион и только после консультации с доктором переходить к добавкам при подтвержденном дефиците. Регулярный профилактический осмотр у офтальмолога поможет вовремя оценить реальное состояние сетчатки и скорректировать план питания.
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