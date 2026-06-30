«Рейнджерс» хотят обменять у «Каролины» обладателя Кубка Стэнли Никишина

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» ведет переговоры с «Каролиной» по обмену российского защитника Александра Никишина. Об этом сообщил журналист Эллиот Фридман.
По информации источника, «Рейнджерс» предложили «Каролине» драфт-пики, однако им было отказано, поскольку другая сторона хочет получить взамен игрока. Отмечается, что клуб из Нью-Йорка в скором времени сделает новое предложение, так как сильно заинтересован в россиянине, который, в свою очередь, мечтает играть за эту команду.
Ранее журналист телеканала TSN Даррен Дрегер сообщал, что «Каролина» рассматривает вариант с обменом Никишина. Контракт игрока рассчитан до конца июня. Если он не подпишет новое соглашение, то станет ограниченно свободным агентом. При этом «Каролина» уже сделала квалифицированное предложение защитнику.
Никишин в 81 игре дебютного для себя регулярного чемпионата НХЛ забросил 11 шайб и 22 раза ассистировал партнерам. В 17 играх плей-офф 24-летний защитник сделал 1 результативный пас. «Каролина» завоевала Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Вегас» со счетом 4−2.