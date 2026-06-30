«Рейнджерс» хотят обменять у «Каролины» обладателя Кубка Стэнли Никишина

По информации источника, «Рейнджерс» предложили «Каролине» драфт-пики, однако им было отказано, поскольку другая сторона хочет получить взамен игрока. Отмечается, что клуб из Нью-Йорка в скором времени сделает новое предложение, так как сильно заинтересован в россиянине, который, в свою очередь, мечтает играть за эту команду.