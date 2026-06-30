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Серена Уильямс проиграла на старте Уимблдона в первом матче с 2022 года

Американка уступила австралийке Майе Джойнт.

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Американская теннисистка Серена Уильямс уступила австралийке Майе Джойнт в матче первого круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу Джойнт, которая выступает без номера посева. Уильямс попала в основную сетку благодаря специальному приглашению от организаторов (wild card). В следующем круге австралийка сыграет против Александры Эалы из Филиппин (29-й номер посева).

Ранее ТАСС сообщал, что Уильямс приняла решение о возобновлении карьеры. Первый турнир американка провела в Лондоне, выступив в парном разряде с Викторией Мбоко из Канады. Теннисистки прошли первый круг, но позднее снялись с соревнования из-за травмы канадской спортсменки. Позднее американка в паре с Каролиной Муховой из Чехии проиграла на старте турнире в Берлине. До этого Уильямс в последний раз выходила на корт в 2022 году, дойдя до третьего круга Открытого чемпионата США в одиночном разряде.

Уильямс 44 года, на ее счету 73 титула Женской теннисной ассоциации, она занимает второе место по количеству побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт (24). Уильямс семь раз выигрывала Открытый чемпионат Австралии, трижды — Открытый чемпионат Франции, семь раз — Уимблдон и шесть раз — Открытый чемпионат США.

Джойнт 20 лет, она располагается на 45-й позиции мирового рейтинга. Австралийка является обладательницей двух титулов WTA. Теннисистка в третий раз преодолела стартовый круг на турнире Большого шлема. Прежде ей удавалось подобное на Открытом чемпионате США (2024, 2025).

Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующей победительницей является представительница Польши Ига Свёнтек.

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