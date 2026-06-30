Серена Уильямс проиграла на старте Уимблдона в первом матче с 2022 года

Ранее ТАСС сообщал, что Уильямс приняла решение о возобновлении карьеры. Первый турнир американка провела в Лондоне, выступив в парном разряде с Викторией Мбоко из Канады. Теннисистки прошли первый круг, но позднее снялись с соревнования из-за травмы канадской спортсменки. Позднее американка в паре с Каролиной Муховой из Чехии проиграла на старте турнире в Берлине. До этого Уильямс в последний раз выходила на корт в 2022 году, дойдя до третьего круга Открытого чемпионата США в одиночном разряде.