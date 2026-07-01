Что можно и нельзя делать в Ярилин день 1 июля, который называют Макушка лета

Православная церковь 1 июля вспоминает святых Ипатия, Феодула, Леонтия. В народе отмечают Ярилин день. Однако есть еще одно название — Макушка лета. С указанной даты, как считалось, начинались самые жаркие дни.
Что нельзя делать 1 июля.
Не следует жаловаться на судьбу. Под запретом ссоры, провоцирование конфликтов. Нельзя в указанную дату хвастаться, так как это может привести к неприятностям.
Что можно делать 1 июля.
По традиции, утром было принято умываться «сенокосной росой», чтобы укрепить свое здоровье. Также 1 июля проводили ярмарки и устраивали гуляния.
Согласно приметам, квакающие лягушки предсказывают дождь. В том случае, если 1 июля туман, то день будет жарким.
Кстати, Белгидромет предупредил о резкой смене погоды в Беларуси после аномальной жары.
Тем временем в Беларуси поликлиники и больницы изменят график работы в начале июля.
А еще власти сказали, что будет с домом на улице Ленина в центре Минска после большого пожара.