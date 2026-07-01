Однопалатный парламент и приоритет национального права. Новая конституция Казахстана

Семилетний срок полномочий президента республики в проекте оставлен неизменным. Также сохраняются право избираться на эту должность только один раз и запрет назначать близких родственников главы государства на высокие посты. В раздел о неприкосновенности главы государства добавлена норма о том, что он «не несет уголовной и административной ответственности за действия, совершенные при исполнении им полномочий президента, за исключением совершения государственной измены». Положения этой статьи распространяются и на экс-президентов. Глава государства получил полномочия выдвигать кандидатуру спикера парламента, без согласования с законодателями назначать на должности в органах власти, например высшее командование вооруженных сил, председателя Конституционного суда, председателя Нацбанка, генпрокурора, председателя Комитета нацбезопасности. Ранее почти во всех перечисленных случаях требовалось согласие верхней палаты парламента.