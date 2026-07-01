Однопалатный парламент и приоритет национального права. Новая конституция Казахстана

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 июля 2026 года вступает в силу новая конституция Республики Казахстан, принятая на референдуме 15 марта 2026 года.
Инициативы президента Казахстана об изменении конституции.
8 сентября 2025 года президент республики Касым-Жомарт Токаев в своем ежегодном послании к народу Казахстана инициировал внесение изменений в конституцию 1995 года в части преобразования действующего двухпалатного парламента в однопалатный. 20 января 2026 года на заседании Национального курултая (консультационно-совещательный орган) Токаев также предложил ввести в стране должность вице-президента, реформировать совещательные органы, изменить преамбулу и внести ряд других поправок в действующий основной закон республики.
Назначение референдума по новой конституции.
21 января 2026 года лидер Казахстана подписал указ о создании конституционной комиссии по предложенной им реформе. Первоначально она работала над поправками в действующий уже более 30 лет основной закон. Однако в ходе работы члены комиссии пришли к выводу, что в стране нужно принимать новую конституцию, так как правке подлежит более 80% текста.
11 февраля 2026 года председатель конституционной комиссии — председатель Конституционного суда Казахстана Эльвира Азимова — доложила главе государства о разработке итогового проекта нового основного закона. В тот же день Токаев подписал указ, которым назначил проведение республиканского референдума по новой конституции страны на 15 марта текущего года.
Суть конституционной реформы.
12 февраля 2026 года проект новой Конституции Республики Казахстан был опубликован в газете «Казахстанская правда». Нововведения коснулись 77 статей основного закона.
Текст документа начинается с новой преамбулы. В отличие от конституции 1995 года преамбула нового основного закона содержит отсылку к истории Великой степи, закрепляет идею «справедливого Казахстана» и принципа «закон и порядок», а также подчеркивает унитарный характер государства, неприкосновенность его границ и территориальной целостности. Кроме того, новая преамбула подчеркивает принципы межэтнического и межконфессионального согласия, ценность науки, образования и необходимость сохранения природы. Как и в действующей конституции, преамбула нового основного закона подтверждает неукоснительное соблюдение прав и свобод человека и гражданина, а также стремление Казахстана к миру со всеми странами.
Впервые в тексте новой конституции республики тенге закреплен как денежная единица Казахстана. В основном законе 1995 года такой нормы не содержалось. Первый раздел конституции также указывает, что республика является президентской. При этом подчеркивается, что форма правления неизменна.
Провозглашен приоритет национального права перед международными договорами. Порядок действия последних будет определяться специальными законами. Конституция 1995 года признавала, что международные договоры, ратифицированные Казахстаном, приоритетнее национальных.
Новый основной закон расширяет список запретов на деятельность политических партий и профсоюзов. Помимо запрета на их финансирование со стороны иностранных государств, международных организаций, иностранных юридических и физических лиц, в список добавлены лица без гражданства и юридические лица с иностранным участием.
В новой конституции содержится норма о том, что религия отделена от государства. Государственным языком в Казахстане признается казахский, а «в государственных организациях и органах местного самоуправления наряду с казахским официально употребляется русский язык». В основном законе 1995 года вместо слова «наряду» использовалось слово «наравне». Кроме того, согласно новой конституции, государство гарантирует создание условий для изучения и развития языков единого народа Казахстана. Также новая конституция закрепляет право граждан выбирать язык общения и сохраняет запрет на дискриминацию людей по какому-либо признаку, в том числе языковому.
Семилетний срок полномочий президента республики в проекте оставлен неизменным. Также сохраняются право избираться на эту должность только один раз и запрет назначать близких родственников главы государства на высокие посты. В раздел о неприкосновенности главы государства добавлена норма о том, что он «не несет уголовной и административной ответственности за действия, совершенные при исполнении им полномочий президента, за исключением совершения государственной измены». Положения этой статьи распространяются и на экс-президентов. Глава государства получил полномочия выдвигать кандидатуру спикера парламента, без согласования с законодателями назначать на должности в органах власти, например высшее командование вооруженных сил, председателя Конституционного суда, председателя Нацбанка, генпрокурора, председателя Комитета нацбезопасности. Ранее почти во всех перечисленных случаях требовалось согласие верхней палаты парламента.
Нынешний двухпалатный парламент, состоящий из Мажилиса (нижняя палата) и Сената (верхняя) заменит однопалатный, который получит название Курултай. Его 145 депутатов будут избираться на пять лет только по партийным спискам.
Новая конституция также вводит пост вице-президента, который будет назначаться президентом с согласия Курултая. Вице-президент станет вторым лицом в иерархии власти, преемником на случай досрочного прекращения полномочий главы государства, будет представлять интересы президента при взаимодействии с госорганами и осуществлять «иные полномочия, определяемые президентом».
Высшим консультативным органом станет Народный совет Казахстана, он сменит действующие ныне Ассамблею народа Казахстана и Национальный курултай, которые наделены похожими функциями. В частности, совет будет иметь законодательную инициативу и сможет предлагать проведение референдума. Срок полномочий его членов составит 4 года.
Кандидатуру премьер-министра, который возглавит правительство республики, выдвигает президент. Правительство будет подотчетно Курултаю, а также будет складывать свои полномочия перед вновь избранным составом парламента.
Вносить поправки в конституцию, за исключением статей, где зафиксирована их неизменность, согласно проекту, можно будет только на референдуме. Изменения будут считаться принятыми, если их поддержат более половины пришедших проголосовать граждан в не менее чем двух третях регионов Казахстана. Ранее основной закон предусматривал и иные возможности внесения поправок, в том числе голосованием депутатов.
Кроме того, новая конституция закрепляет запрет на двойное гражданство. Его получение станет основанием для лишения гражданства Казахстана, как и совершение террористических преступлений или «причинение иного тяжкого вреда национальным интересам Республики Казахстан».
Референдум, принятие новой конституции.
Вопрос, вынесенный на референдум 15 марта 2026 года, в бюллетене для голосования звучал так: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».
Принятие новой конституции на референдуме 15 марта поддержали 87,15% (7 954 667) граждан Казахстана, против проголосовали 898 099. В плебисците приняли участие 9 127 192 человека, или 73,12% от числа граждан, имеющих право участия.
17 марта 2026 года президент Казахстана подписал новую конституцию республики и указ о мерах по реализации основного закона.
5 июня 2026 года глава государства подписал ряд конституционных законов в целях реализации положений новой конституции. В числе подписанных документов закон «О президенте Республики Казахстан», который определяет правовое положение, полномочия и порядок обеспечения деятельности президента и вице-президента, законы о Курултае и Народном совете республики.
Новая конституция вступает в силу 1 июля 2026 года. Одновременно упраздняется двухпалатный парламент. В августе 2026 года планируется провести выборы в однопалатный Курултай. Состав Народного совета республики должен быть сформирован в сентябре 2026 года.
Перед новым парламентом правительство будет обязано сложить полномочия, затем будут назначены новые члены кабмина. Вице-президента по новой конституции должны будут назначить в течение двух месяцев после открытия первой сессии вновь избранного парламента.
15 марта также станет новым государственным праздником — Днем конституции.