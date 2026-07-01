Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 июля 2026 года

Среда, первый день июля, проходит под суровым и дисциплинированным влиянием убывающей Луны в Козероге. Это время, когда эмоции отступают на второй план, а на первый выходит прагматизм и структурность. Однако «дьявол в деталях»: день выпадает на период ретроградного Меркурия, что вносит хаос в логику и коммуникации. Луна в Козероге требует строить фундамент, но Меркурий назад постоянно подсовывает фальшивые кирпичи. Главный совет дня — перепроверяй всё семь раз, даже если ты уверен на сто процентов. Идеально подходит для завершения старых проектов, ревизии и планирования на сентябрь, но категорически не подходит для старта новых «грандиозных строек».