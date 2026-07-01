Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 июля 2026 года

Среда, первый день июля, проходит под суровым и дисциплинированным влиянием убывающей Луны в Козероге. Это время, когда эмоции отступают на второй план, а на первый выходит прагматизм и структурность. Однако «дьявол в деталях»: день выпадает на период ретроградного Меркурия, что вносит хаос в логику и коммуникации. Луна в Козероге требует строить фундамент, но Меркурий назад постоянно подсовывает фальшивые кирпичи. Главный совет дня — перепроверяй всё семь раз, даже если ты уверен на сто процентов. Идеально подходит для завершения старых проектов, ревизии и планирования на сентябрь, но категорически не подходит для старта новых «грандиозных строек».
Содержание:
Астрологический прогноз на 1 июля 2026 годаКакая Луна 1 июля 2026 года.
Астрологический прогноз на 1 июля 2026 года.
Овен (21.03 — 19.04).
Для Овна этот день — проверка на прочность терпения. Вам хочется газа и скорости, но Козерог заставляет сидеть в пробке. Используйте эту энергию для наведения порядка в рабочих документах и финансовых отчетах. Ретроградный Меркурий в вашем 3-м доме может принести письма от старых партнеров или внезапные сбои в технике.
Чем стоит заняться: Приведением в порядок бюджета, закрытием кредитных вопросов, генеральной уборкой на рабочем столе. Отличное время для того, чтобы пересмотреть свою стратегию карьерного роста и записать цели на бумаге.
Чем лучше не стоит: Начинать судебные тяжбы, покупать новый автомобиль или дорогую оргтехнику (брак или несовместимость гарантированы).
Финансовые сделки: 45% успеха (только рутинные платежи, никаких инвестиций).Амурные похождения: 30% (флирт может обернуться ссорой из-за бытовых мелочей).Карьерные свершения: 80% (начальство оценит вашу педантичность).Счастливый цвет: Графитово-серый. Счастливое блюдо: Гречка с мясом и подливой.
Телец (20.04 — 20.05).
Ваша стихия — стабильность, и сегодня Луна в Козероге дает вам мощную поддержку. Это один из лучших дней для долгосрочного планирования. Интуиция на высоте, вы чувствуете, где лежит «слабое звено» в бизнесе. Но Меркурий ретроградный в вашем знаке может сделать вас излишне упрямым и невосприимчивым к советам.
Чем стоит заняться: Составлением договоров (с проверкой каждого пункта!), наведением красоты и порядка в доме, физической нагрузкой на свежем воздухе для снятия напряжения.
Чем лучше не стоит: Давать в долг крупные суммы и подписывать бумаги, не читая мелкий шрифт (Меркурий прячет подвох).
Финансовые сделки: 70% (хорошо для погашения старых долгов, плохо для новых вложений).Амурные похождения: 60% (романтика будет строиться на практической помощи друг другу).Карьерные свершения: 75% (вас ждет продвижение, если вы покажете результат).Счастливый цвет: Терракотовый. Счастливое блюдо: Запеченная курица с картофелем. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астролога.
Близнецы (21.05 — 21.06).
День двойственного настроения. Ваш повелитель Меркурий идет назад, что буквально «выбивает почву из-под ног». Луна в Козероге давит на вашу легкую натуру, требуя ответственности. Велик риск ошибок в речи — подумайте, прежде чем обещать. Информация сегодня искажается, полагайтесь только на официальные источники.
Чем стоит заняться: Повторением пройденного материала, пересмотром старых проектов, исправлением ошибок в отчетах. Отличный день, чтобы извиниться перед теми, кого вы случайно обидели ранее.
Чем лучше не стоит: Устраивать презентации, договариваться о сделках по телефону и подписывать командировочные документы.
Финансовые сделки: 20% (категорически нет, огромный риск недопонимания).Амурные похождения: 50% (сегодня лучше говорить на серьезные темы, чем флиртовать).Карьерные свершения: 40% (лучше сохранить то, что есть, чем рваться вперед).Счастливый цвет: Мятный. Счастливое блюдо: Овощной салат с креветками. Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026.
Рак (22.06 — 22.07).
Луна в Козероге — ваша оппозиция, что значит день эмоционального напряжения. Вы будете чувствовать себя неуверенно и искать защиту. Отлично подходит для домашних дел и заботы о старшем поколении. Ретроградный Меркурий активизирует вашу интуицию — доверяйте внутреннему голосу, даже если логика говорит обратное.
Чем стоит заняться: Разбором старых вещей (выкинуть хлам!), ремонтом сантехники, приготовлением пищи для семьи. Хорошо медитировать и вести дневник.
Чем лучше не стоит: Проводить важные переговоры с руководством (вас могут не понять), брать на себя дополнительные обязанности.
Финансовые сделки: 35% (только оплата базовых счетов, без рисков).Амурные похождения: 85% (идеальный день для укрепления союза через доверительные разговоры).Карьерные свершения: 25% (энергия на спаде, лучше отдохнуть).Счастливый цвет: Жемчужно-белый. Счастливое блюдо: Куриный бульон с домашней лапшой. Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают.
Лев (23.07 — 22.08).
Самый противоречивый день. Козерог заставляет вас работать как лошадь, но Льву хочется признания. Меркурий назад вносит путаницу в ваши творческие планы. Однако у вас есть уникальный шанс завершить старый грандиозный проект, который пылился на полке.
Чем стоит заняться: Доведением до ума интерьера, написанием итоговых отчетов, активными тренировками (спорт снимет агрессию Козерога).
Чем лучше не стоит: Играть в азартные игры, рисковать репутацией ради сиюминутной выгоды, участвовать в корпоративных спорах.
Финансовые сделки: 55% (средняя оценка, только если сделка касается недвижимости и проверена юристом).Амурные похождения: 40% (ваш эгоизм сегодня может оттолкнуть партнера).Карьерные свершения: 90% (вас заметят за упорный труд, а не за креатив).Счастливый цвет: Бордовый (винный).Счастливое блюдо: Стейк рибай с кровью. Что такое Асцендент и как он влияет на вашу жизнь.
Дева (23.08 — 22.09).
Ваш день! Луна в Козероге и ваш управитель Меркурий, хоть и ретроградный, но дают вам невероятную аналитическую мощь. Вы видите мир в деталях. Это лучшее время для наведения порядка в документации и цифрах. Ваша критичность сегодня зашкаливает, но это идет на пользу делу.
Чем стоит заняться: Аудитом, бухгалтерией, систематизацией файлов на компьютере, генеральной уборкой и выбрасыванием старого мусора.
Чем лучше не стоит: Критиковать коллег в грубой форме (даже если вы правы) и пытаться внедрять новые технологии (они зависнут).
Финансовые сделки: 90% (отличный день для консервативных вложений и возврата долгов).Амурные похождения: 35% (слишком много прагматизма, романтика умирает под калькулятором).Карьерные свершения: 85% (ваш перфекционизм оценят).Счастливый цвет: Оливковый. Счастливое блюдо: Тыквенный суп-пюре. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шутку.
Весы (23.09 — 22.10).
День требует от вас жесткости, которая вам несвойственна. Луна в Козероге заставляет выбирать между работой и домом. Вы будете метаться, но Меркурий назад советует не торопиться с выбором. Хороший день для укрепления костей и суставов (кальций усвоится отлично).
Чем стоит заняться: Планированием отпуска или выходных, походом в сауну или на массаж, переговорами с партнерами, которые длятся уже месяцами (их можно завершить).
Чем лучше не стоит: Одалживать деньги друзьям и начинать новые любовные романы на работе.
Финансовые сделки: 50% (зависят от партнера, сегодня лучше быть ведомым, чем ведущим).Амурные похождения: 70% (хороший день для свиданий в ресторане, но без серьезных обязательств).Карьерные свершения: 60% (успех через дипломатию, а не через силу).Счастливый цвет: Лавандовый. Счастливое блюдо: Ризотто с грибами. 7 фраз, которые убивают любовь: чего никогда не стоит говорить партнеру.
Скорпион (23.10 — 21.11).
Луна в Козероге активирует вашу карьерную сферу, вы как никогда амбициозны. Но ретроградный Меркурий в 8-м доме может принести неожиданные новости о чужих финансах (наследство, кредиты). Ваша проницательность обострена до предела — вы видите обман за версту.
Чем стоит заняться: Решением вопросов с банками, досрочным погашением кредитов, глубоким анализом рынка. Можно провести психологический тренинг.
Чем лучше не стоит: Доверять новым знакомым, ввязываться в коллективные споры и менять банковские карты.
Финансовые сделки: 80% (отличный день для инвестиций в недвижимость или землю).Амурные похождения: 45% (страсть может привести к манипуляциям, будьте осторожны).Карьерные свершения: 95% (пик карьерного успеха сегодня для вас).Счастливый цвет: Темно-фиолетовый. Счастливое блюдо: Уха или рыбная солянка. Почему мы выбираем не тех: 7 скрытых сценариев из детства.
Стрелец (22.11 — 21.12).
День ограничений. Ваш оптимизм сталкивается с бетонной стеной Козерога. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Меркурий назад приносит вам старых друзей и долгие разговоры о смысле жизни. Отличное время, чтобы пересмотреть свои взгляды на религию или высшее образование.
Чем стоит заняться: Чтением умных книг, написанием диссертации или курсовой, наведением порядка в заграничных поездках (визы, билеты — перепроверить даты!).
Чем лучше не стоит: Отправляться в спонтанные путешествия (опоздания или отмены рейсов), подписывать договоры с иностранцами.
Финансовые сделки: 30% (только свои внутренние траты, никаких совместных капиталов).Амурные похождения: 65% (романтика с иностранцем или интеллектуальная связь).Карьерные свершения: 50% (середина пути, не форсируйте).Счастливый цвет: Синий (электрик).Счастливое блюдо: Шашлык из баранины. Заблудились в звездах: почему ваш знак зодиака может быть другим.
Козерог (22.12 — 19.01).
Ваша планета-покровительница — Луна сегодня у вас дома. Это день вашей максимальной концентрации и власти. Однако будьте осторожны: ретроградный Меркурий вносит «белый шум» в ваши финансовые потоки. Вы можете переоценить свои силы. Сейчас важно не брать новое, а дожимать старое.
Чем стоит заняться: Завершением годовых отчетов, строительными работами (физический труд успокаивает), строгим контролем подчиненных.
Чем лучше не стоит: Начинать роман с коллегой (это разрушит репутацию), спорить с начальством, покупать акции.
Финансовые сделки: 60% (хорошо, но только с проверенными людьми).Амурные похождения: 20% (вы слишком холодны и прагматичны сегодня).Карьерные свершения: 100% (ваш звездный час!).Счастливый цвет: Черный (глянцевый).Счастливое блюдо: Соленья и квашеная капуста. Техника ФБР: как понять, что человек врет вам в глаза.
Водолей (20.01 — 18.02).
Для вас этот день — про одиночество и свободу. Луна в Козероге давит на ваш 12-й дом подсознания, заставляя задуматься о сути вещей. Меркурий назад может принести странные сны и озарения. Прислушайтесь к своему телу — оно говорит с вами.
Чем стоит заняться: Медитацией, творчеством в одиночестве, написанием стихов или кода программы. Хорошо пересмотреть свою социальную сеть друзей и почистить ее.
Чем лучше не стоит: Участвовать в массовых мероприятиях, ходить на собеседования (вас не поймут), переезжать на новую квартиру.
Финансовые сделки: 25% (интуиция спит, доверьтесь калькулятору, но лучше отложить).Амурные похождения: 80% (если партнер даст вам свободу, день будет магическим).Карьерные свершения: 35% (не время для славы, время для размышлений).Счастливый цвет: Белый. Счастливое блюдо: Фруктовый смузи. «Я думала, мы станем ближе»: главная ошибка, которую совершают 90% женщин, пытаясь «спасти» холодного мужчину.
Рыбы (19.02 — 20.03).
Энергия Козерога для вас — как вызов. Вам придется быть жестче, чем вы есть, особенно в социальных сетях и контактах с друзьями. Ретроградный Меркурий в 11-м доме — это возвращение старых обид. Не идите на поводу у иллюзий, смотрите на факты.
Чем стоит заняться: Завершением хвостов в проектах с друзьями, а также благотворительностью. Можно разобрать завалы в гардеробной и продать ненужные вещи.
Чем лучше не стоит: Строить воздушные замки, верить обещаниям, пить алкоголь (вызовет меланхолию).
Финансовые сделки: 40% (высок риск мошенничества, проверяйте каждый ноль).Амурные похождения: 55% (иллюзия любви может разбиться о быт, будьте честны).Карьерные свершения: 45% (выполняйте текучку, не берите ответственность за новое).Счастливый цвет: Бирюзовый. Счастливое блюдо: Запеченная треска с овощами. 5 мужских потребностей в отношениях, о которых молчат, но ждут, что вы догадаетесь.
Какая Луна 1 июля 2026 года.
Друзья, этот день требует от нас взрослости. Убывающая Луна в Козероге говорит нам: «Меньше слов, больше дела». Но из-за Ретроградного Меркурия эти самые «дела» могут развалиться по пути. Поэтому золотое правило дня — Тройной контроль:
Проверяйте технику: Сохраняйте документы в облаке и на флешке одновременно. Не доверяйте автоматическим обновлениям ПО. Перепроверяйте цифры: В договорах, чеках и счетах сегодня легко ошибиться на ноль. Используйте калькулятор дважды. Не покупайте технику: Телефоны, ноутбуки и автомобили, купленные сегодня, скорее всего, окажутся с дефектами или быстро сломаются. Думайте, прежде чем говорить: Слова, сказанные сегодня, имеют кармический вес. Ссора может длиться месяцами, а случайная похвала — вдохновить человека надолго. Отдыхайте без гаджетов: Лучший способ сбросить тяжелую энергию Козерога — прогулка пешком или контакт с животными.
Пусть ваш день будет продуктивным, но безопасным. Удачи!
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