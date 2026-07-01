Что можно и нельзя делать в Ярилин день 1 июля 2026 года

Начинать сенокос с молитвой. Косить траву шли затемно, пока на ней держится утренняя роса. Считалось, что такая трава обладает особой животворящей силой для скота, а сам труд в этот день — благодарность земле за ее дары. Заключать сделки и строить планы. Считалось, что «солнце освещает путь», поэтому любые деловые начинания, подписание договоров или планирование путешествий будут удачными. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астрологаПлести венки и укреплять любовь. Влюбленные плели венки из полевых трав и смотрели сквозь них друг другу в глаза. Считалось, что этот ритуал намертво скрепляет верность и защищает от разлуки. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинДелать разумные покупки. Приобретать вещи для дома и семьи разрешалось, но важно было избегать расточительства, чтобы не «выдуть» деньги из кошелька. Задабривать домового. Вечером в укромном углу оставляли угощение (хлеб, сладости или молоко), чтобы хранитель дома был благосклонен весь оставшийся год. Умываться утренней росой. Девушки умывались росой до восхода, чтобы сохранить красоту и молодость, а также чтобы «притянуть» женихов. Собирать целебные травы. Считалось, что именно 1 июля зверобой, ромашка и душица набирают максимальную силу для защиты от хворей.