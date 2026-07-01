В НАСА заявили, что пока не готовы к пилотируемой миссии на Луну

По его словам, перед началом масштабного освоения спутника необходимо провести дополнительные исследования, разместить на поверхности специальное оборудование и изучить доступные ресурсы. В агентстве считают, что важной задачей станет тестирование различных площадок для будущих посадок, чтобы повысить безопасность и эффективность последующих миссий.