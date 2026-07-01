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В НАСА заявили, что пока не готовы к пилотируемой миссии на Луну

США не имеют данных, чтобы отправить пилотируемую миссию на Луну.

Источник: Аргументы и факты

В НАСА заявили, что нынешнего объема знаний о Луне пока недостаточно для отправки пилотируемой миссии и строительства постоянной базы на спутнике Земли.

Руководитель программы по созданию лунной базы Карлос Гарсиа-Галан отметил, что особенно ограниченными остаются данные о южном полюсе Луны, который рассматривается как один из ключевых районов для будущих экспедиций.

По его словам, перед началом масштабного освоения спутника необходимо провести дополнительные исследования, разместить на поверхности специальное оборудование и изучить доступные ресурсы. В агентстве считают, что важной задачей станет тестирование различных площадок для будущих посадок, чтобы повысить безопасность и эффективность последующих миссий.

Гарсиа-Галан также подчеркнул необходимость проверки технологий, способных обеспечить длительное пребывание человека на Луне и создание устойчивой инфраструктуры. Глава НАСА Джаред Айзекман добавил, что агентство намерено провести серию небольших беспилотных миссий, которые помогут подготовиться к сложным высадкам в потенциально опасных районах спутника.

Ранее в опубликованных рассекреченных материалах НАСА обнаружили упоминание предполагаемой «базы инопланетян» на Луне.

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