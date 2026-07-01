В НАСА заявили, что пока не готовы к пилотируемой миссии на Луну

В НАСА заявили, что нынешнего объема знаний о Луне пока недостаточно для отправки пилотируемой миссии и строительства постоянной базы на спутнике Земли.
Руководитель программы по созданию лунной базы Карлос Гарсиа-Галан отметил, что особенно ограниченными остаются данные о южном полюсе Луны, который рассматривается как один из ключевых районов для будущих экспедиций.
По его словам, перед началом масштабного освоения спутника необходимо провести дополнительные исследования, разместить на поверхности специальное оборудование и изучить доступные ресурсы. В агентстве считают, что важной задачей станет тестирование различных площадок для будущих посадок, чтобы повысить безопасность и эффективность последующих миссий.
Гарсиа-Галан также подчеркнул необходимость проверки технологий, способных обеспечить длительное пребывание человека на Луне и создание устойчивой инфраструктуры. Глава НАСА Джаред Айзекман добавил, что агентство намерено провести серию небольших беспилотных миссий, которые помогут подготовиться к сложным высадкам в потенциально опасных районах спутника.
Ранее в опубликованных рассекреченных материалах НАСА обнаружили упоминание предполагаемой «базы инопланетян» на Луне.