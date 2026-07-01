Нашли «Отпечатки»: эксперты назвали лучшие сериалы мая

Молодежная мелодрама «Вне кампуса», фантастический «Радар» в духе «Очень странных дел», спортивная драма «Первая ракетка» и детектив «Отпечатки» вошли в топ-30 самых популярных проектов в мае 2026 года. Свежий российский рейтинг сериалов опубликовала «Медиалогия». Вместе с актерами Данилой Козловским и Ильей Лыковым, режиссером Сергеем Филатовым и другими звездами кино «Известия» разобрали, в чем секрет успеха новинок, которые попали в подборку.
«Первая ракетка», 9-е место.
Жанр спортивной драмы работает сразу на двух уровнях: держит зрителя в напряжении за счет элемента соревнований и заставляет эмоционально проживать историю героев. Известный тренер по теннису Игорь в исполнении Данилы Козловского объехал всю страну в поисках юного дарования, и однажды ему улыбнулась удача. На частном корте он встречает 17-летнюю Катю (Полина Гухман), для которой поединки с богатыми любителями — просто способ выжить. На карьере она когда-то поставила крест — сложный характер, безденежье, а теперь и проблемы со зрением. Но вместе они начинают путь к чемпионству.
Данила Козловский, исполнитель роли тренера Игоря Стрельникова.
— Думаю, в «Первой ракетке» зрителям откликнулась не только хорошо рассказанная история и сильный, сбалансированный актерский состав, но и динамика отношений между учеником и тренером. Каждый из нас так или иначе оказывался в подобных обстоятельствах — неважно, в спорте, на учебе или любой другой сфере. Кроме того, жанр спортивной драмы сам по себе располагает к тому, чтобы искренне сопереживать героине и следить за развитием событий. И, конечно, свою роль сыграл теннис — зрелищный и пока еще не так часто представленный в кино вид спорта. Я, кстати, сам очень давно играю в теннис и после перерывов, связанных с работой, периодически к нему возвращаюсь. Это невероятно увлекательная игра, которая помогает отключиться от шума в голове и полностью сосредоточиться на процессе.
Интересно, что в сериале приняли участие профессиональные спортсмены. Одну из ролей исполнила звезда тенниса Алина Юнева. Перед дебютом в кино она прошла курс по актерскому мастерству.
Алина Юнева, теннисистка, исполнительница роли Ксении Шаблинской.
— Мой первый съемочный день проходил на теннисном корте, а это знакомая мне среда — место силы. Это во многом мне помогло. Вообще теннис в нашей стране очень популярен, но до «Первой ракетки» у нас не было кино про этот вид спорта. При этом сериал не только про игру, но и про жизнь вокруг — о взаимоотношениях, высокой конкуренции, зависти, желании победить. У меня была задача сыграть стервозную девочку. В жизни я вообще не такая, но в этом и заключался интерес — насколько правдиво мне удастся передать характер. Мне кажется, всё удалось.
«Вне кампуса», 12-е место.
Действие этого сериала тоже разворачивается на спортивной арене, но на ледовой. Хотя, впрочем, история «Вне кампуса» — не о спорте, а о молодых парнях и девушках, которые пытаются разобраться в чувствах и научиться принимать непростые решения уже за пределами привычной университетской жизни. Главные герои — отличница и хоккеист, чьи фиктивные отношения перерастают в настоящие.
Сергей Сычев, кинокритик.
— Успех сериала вполне закономерен, поскольку тот основан на популярной серии книг Эль Кеннеди. Кеннеди сделала то, что сегодня кажется очевидным, но именно это и было ноу-хау: объединила форматы new adult и sports romance, каждый из которых существовал до этого уже довольно давно и словно бы напрашивался на такой интересный симбиоз. Она добавила туда много других приманок для аудитории разных возрастов, в том числе юмор и откровенные сцены, и теперь это произведения, которые адресованы сразу многим группам читателей (зрителей). Этим «Вне кампуса» выгодно отличается от, например, российских романов писательницы Анны Джейн, читатель/зритель которых — строго старшеклассницы или молодые женщины без образования. «Сплав» Кеннеди гораздо более жизнеспособен.
«Приговор», 16-е место.
Криминальная драма о человеке, которого несправедливо обвиняют в убийстве, а спустя годы он пытается вернуть себе жизнь и разобраться в событиях прошлого. История разворачивается сразу в двух временных отрезках, постепенно раскрывая причины трагедии и удерживая интригу до самого финала. Сериал цепляет не только напряженным сюжетом, но и неоднозначными героями, у каждого из которых своя правда и свои мотивы.
Кирилл Русин, исполнитель роли молодого Саввы Мартова.
— Я очень рад, что наш сериал откликнулся зрителям. Криминальные истории всегда вызывают интерес, потому что это эмоциональный аттракцион, с которого тяжело слезть. Самой сложной сценой была драка на пять человек. Было непросто развести ее хореографию так, чтобы никто не получил травм. Мы два дня работали с каскадерами, и я даже морально готовился к этой съемке. Всё прошло отлично, но не с первого раза (смеется). У нас были дублеры, но я стараюсь сам выступать в экшен-сценах. Мне они понадобились только в эпизодах с гонками, где требовалось выполнить сложные маневры с машиной.
«Псы и волки», 18-е место.
Яркие характеры — главное оружие этого проекта. Бандит по кличке Магабан и бывший оперативник Игорь Рубцов (дуэт Сергея Жаркова и Максима Стоянова) становятся главными подозреваемыми в резонансном преступлении. Несмотря на натянутые отношения, героям приходится стать напарниками, чтобы найти реальных убийц.
Хельга Филиппова, исполнительница роли следователя по особо важным делам, полковника Татьяны Васнецовой.
— Детектив становится еще интереснее, когда он снимается в комедийном жанре. Сейчас, мне кажется, это одна из самых востребованных ниш. При этом юмор — сложный жанр. Хорошо шутить могут только умные и талантливые люди. Успех сериала «Псы и волки» непосредственно связан с режиссером проекта Аланом Дзоциевым. Он очень интересный и глубокий человек, с ним очень круто работать, потому что он приветствует любые предложения от актеров, знает, что хочет снимать и чувствует жанр.
«Извозчик», 22-е место.
В центре сюжета — опытный сыщик Юрий Алданов, который выходит на преступную группировку, но из-за подставы оказывается за решеткой. После несправедливого заключения он пытается докопаться до правды и вернуть себе честное имя. История сочетает напряженное расследование, погони и экшен с личной драмой героя. А харизматичный и сдержанный образ Евгения Миллера делает историю убедительной и эмоционально вовлекающей.
Евгений Миллер, актер, исполнитель роли Юрия Алданова.
— Думаю, что в основе любого детективного сериала должны стоять прежде всего человеческие отношения, хорошее актерское воплощение и нарастающая интрига в развитии сюжета. Надеюсь, в проекте «Извозчик» всё это удалось совместить. Дублер у меня был, но все драки, погони, трюки я стараюсь по возможности исполнять сам. Самым сложным и неприятным моментом стал перелом фаланги пальца на руке, около трех недель я снимался с лангеткой — кисть руки в кадре и драках приходилось прятать.
«Радар», 24-е место.
Сюжет переносит в 1988 год. В окрестностях небольшого советского городка, расположенного в районе мощного радара системы ПРО, падает загадочный объект. Вскоре тела местных жителей берут под контроль неизвестные сущности. Неуязвимы остаются только дети. На экране — удачный микс ностальгии по СССР, мистического саспенса и ощущения загадочной угрозы. Понравится поклонникам «Очень странных дел».
Илья Лыков, исполнитель роли инженера.
— Честно скажу: я не ожидал такого успеха. Не потому, что не верил в проект, а просто потому, что в нашей профессии никогда не угадаешь заранее, что именно зацепит зрителя. Но еще на уровне читки сценария меня эта история сразу увлекла. Я сам огромный поклонник фантастики, и попасть в этот мир было детской мечтой. Я до сих пор помню Алису с миелофоном в «Гостье из будущего». А еще инопланетян — они появлялись на секунду, но это было так страшно! Мне кажется, в «Радаре» тоже есть много пугающего. И это несмотря на то, что главные герои — дети. Меня особенно тронула тема отношений между взрослыми и детьми. У некоторых героев они непростые еще до вторжения инопланетян, а после — подростки остаются совсем одни. Именно они оказываются способными отличить правду от лжи. Если говорить о визуальной эстетике, мой зрительский зрачок просто «полоскался в красоте». То, что создали оператор Ваня Ченгич и его команда, — невероятно: очень точно найденный цвет, градус и атмосфера маленького, холодного советского радарного городка. В итоге для молодых зрителей это необычное, классное, ретрофантастическое приключение. А для поколения постарше — наша старая добрая ностальгия, история в духе «мальчик-пионер спас мир». Это сочетание и покорило людей.
«Отпечатки», 25-е место.
Любителям распутывать сложный клубок преступлений, желая найти «главного босса», явно будет по душе сериал «Отпечатки», режиссером которого выступил Сергей Филатов, известный по нашумевшему детективному триллеру «Бар “Один звонок”. А реальные события в основе картины добавляют особую перчинку криминальной драме. По сюжету временно отстраненная от работы следовательница Яна вынуждена вернуться в родной город, который потрясен жестокими преступлениями. Героине предстоит не только выйти на след маньяка, но и столкнуться с травмами прошлого.
Сергей Филатов, режиссер сериала.
— Когда в основе сюжета лежит подлинная эмоция, настоящая человеческая боль, появляется стержень. Эта энергия питает творческих людей, которые работают над историей, они к ней подключаются и усиливают. Съемки финала стали эмоциональными и сложными. У нас была длинная однокадровая сцена, которая ломает заданный визуальный стиль. Но забавно, что, несмотря на весь драматизм, снимали мы этот эпизод весело. Много шутили в перерывах, а потом вдруг собирались. Наверное, только так и можно пережить сложные события.
«Берега любви», 27-е место.
Действие происходит в 1929 году. Влюбленные Настя Пахомова и Матвей Лыков хотят быть вместе, но влиятельный отец девушки категорически против неравного союза. Драма разворачивается на фоне больших исторических событий.
Вероника Лысакова, исполнительница роли Нины Пахомовой.
— Самой сложной для меня была сцена в лесу. Двухлетняя дочь моей героини подрывается на оставшейся после войны мине. Для этого делали специальный взрыв под землей. Для меня работа с пиротехникой вообще большая ответственность. А тут, кроме того, необходимо было прожить и испытать весь спектр чувств. Конечно, в этой сцене эмоции были на пределе. В этом сериале столько перипетий, проблем, надежд и честности, с которой работала наша команда.