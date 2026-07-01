Нашли «Отпечатки»: эксперты назвали лучшие сериалы мая

— Честно скажу: я не ожидал такого успеха. Не потому, что не верил в проект, а просто потому, что в нашей профессии никогда не угадаешь заранее, что именно зацепит зрителя. Но еще на уровне читки сценария меня эта история сразу увлекла. Я сам огромный поклонник фантастики, и попасть в этот мир было детской мечтой. Я до сих пор помню Алису с миелофоном в «Гостье из будущего». А еще инопланетян — они появлялись на секунду, но это было так страшно! Мне кажется, в «Радаре» тоже есть много пугающего. И это несмотря на то, что главные герои — дети. Меня особенно тронула тема отношений между взрослыми и детьми. У некоторых героев они непростые еще до вторжения инопланетян, а после — подростки остаются совсем одни. Именно они оказываются способными отличить правду от лжи. Если говорить о визуальной эстетике, мой зрительский зрачок просто «полоскался в красоте». То, что создали оператор Ваня Ченгич и его команда, — невероятно: очень точно найденный цвет, градус и атмосфера маленького, холодного советского радарного городка. В итоге для молодых зрителей это необычное, классное, ретрофантастическое приключение. А для поколения постарше — наша старая добрая ностальгия, история в духе «мальчик-пионер спас мир». Это сочетание и покорило людей.