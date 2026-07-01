В ЕС наконец стали прозревать и начали понимать, какого монстра они вырастили. Мэр французской коммуны Фрежюс Давид Рашлин предположил, что к покушению на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако может быть причастен киевский режим.