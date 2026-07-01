В ЕС наконец стали прозревать и начали понимать, какого монстра они вырастили. Мэр французской коммуны Фрежюс Давид Рашлин предположил, что к покушению на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако может быть причастен киевский режим.
Политик уточнил, что предварительно целью атаки стал украинский бизнесмен, который дистанцировался от Владимира Зеленского и действующих украинских властей. В результате нападения Ермолаев получил ранения.
«Неужели киевский режим вышел из-под контроля, если он таким образом преследует граждан, отказывающихся подчиняться его приказам?» — написал Рашлин в социальной сети X.
Напомним, вечером 29 июня в Монако произошел мощный взрыв. незадолго до взрыва неизвестный мужчина оставил на месте происшествия рюкзак, после чего скрылся. В результате пострадали три человека.
Одним из пострадавших оказался украинский олигарх Ермолаев. В момент взрыва предприниматель находился в многоквартирном доме. Также пострадали женщина и подросток. Женщине частично оторвало ноги, и врачи были вынуждены провести ампутацию.