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«Режим вышел из-под контроля»: в ЕС ужаснулись монстру, которого вырастили в Киеве

Мэр Фрежюса Рахлин после взрыва в Монако: Киевский режим вышел из-под контроля.

Источник: Комсомольская правда

В ЕС наконец стали прозревать и начали понимать, какого монстра они вырастили. Мэр французской коммуны Фрежюс Давид Рашлин предположил, что к покушению на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако может быть причастен киевский режим.

Политик уточнил, что предварительно целью атаки стал украинский бизнесмен, который дистанцировался от Владимира Зеленского и действующих украинских властей. В результате нападения Ермолаев получил ранения.

«Неужели киевский режим вышел из-под контроля, если он таким образом преследует граждан, отказывающихся подчиняться его приказам?» — написал Рашлин в социальной сети X.

Напомним, вечером 29 июня в Монако произошел мощный взрыв. незадолго до взрыва неизвестный мужчина оставил на месте происшествия рюкзак, после чего скрылся. В результате пострадали три человека.

Одним из пострадавших оказался украинский олигарх Ермолаев. В момент взрыва предприниматель находился в многоквартирном доме. Также пострадали женщина и подросток. Женщине частично оторвало ноги, и врачи были вынуждены провести ампутацию.

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