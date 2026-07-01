Совфед рассмотрит закон о военных с инвалидностью

Кроме того, сенаторы рассмотрят изменения в закон «Об оружии», который в том числе исключает запрет установки на гражданском и служебном оружии прицелов ночного видения. Эта мера поможет юридическим лицам с особыми уставными задачами в борьбе с беспилотниками в ночное время. Также в случае одобрения закона будет разрешено хранение оружия и патронов в специальных модульных помещениях при условии круглосуточной вооруженной охраны в период проведения специальной военной операции.