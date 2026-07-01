Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совфед рассмотрит закон о военных с инвалидностью

Также перед парламентариями выступят президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин и генеральный директор ПАО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Совфед на пленарном заседании обсудит закон о сокращении рабочей недели для военнослужащих с инвалидностью и закон, направленный на модернизацию сферы оборота оружия. Перед парламентариями также выступят генеральный директор ПАО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко и президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.

Как ожидается, Мутко расскажет о практике вовлечения в оборот федерального имущества. Кроме него Совфед заслушает руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадима Яковенко.

О законах.

Совфед на пленарном заседании рассмотрит закон, которым предлагается установить сокращенную 35-часовую рабочую неделю для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, росгвардейцев, сотрудников уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения с I или II группой инвалидности.

Документ подготовила группа сенаторов. Сейчас трудовое законодательство предусматривает для инвалидов сокращенную до 35 часов рабочую неделю, однако на военных и сотрудников правоохранительной системы эта норма не распространяется.

Кроме того, сенаторы рассмотрят изменения в закон «Об оружии», который в том числе исключает запрет установки на гражданском и служебном оружии прицелов ночного видения. Эта мера поможет юридическим лицам с особыми уставными задачами в борьбе с беспилотниками в ночное время. Также в случае одобрения закона будет разрешено хранение оружия и патронов в специальных модульных помещениях при условии круглосуточной вооруженной охраны в период проведения специальной военной операции.