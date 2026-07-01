Совфед рассмотрит закон о военных с инвалидностью

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Совфед на пленарном заседании обсудит закон о сокращении рабочей недели для военнослужащих с инвалидностью и закон, направленный на модернизацию сферы оборота оружия. Перед парламентариями также выступят генеральный директор ПАО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко и президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.
Как ожидается, Мутко расскажет о практике вовлечения в оборот федерального имущества. Кроме него Совфед заслушает руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадима Яковенко.
О законах.
Совфед на пленарном заседании рассмотрит закон, которым предлагается установить сокращенную 35-часовую рабочую неделю для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, росгвардейцев, сотрудников уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения с I или II группой инвалидности.
Документ подготовила группа сенаторов. Сейчас трудовое законодательство предусматривает для инвалидов сокращенную до 35 часов рабочую неделю, однако на военных и сотрудников правоохранительной системы эта норма не распространяется.
Кроме того, сенаторы рассмотрят изменения в закон «Об оружии», который в том числе исключает запрет установки на гражданском и служебном оружии прицелов ночного видения. Эта мера поможет юридическим лицам с особыми уставными задачами в борьбе с беспилотниками в ночное время. Также в случае одобрения закона будет разрешено хранение оружия и патронов в специальных модульных помещениях при условии круглосуточной вооруженной охраны в период проведения специальной военной операции.