В России запустили «Цифровой профиль иностранного гражданина»

Как написала госпожа Волк в Telegram, в профиле сервиса будут храниться данные документов, удостоверяющих личность, информация о миграционном учете, трудовой деятельности, образовании и медицинском страховании. Кроме того, будут отображаться сведения о недвижимости, автомобилях, административных правонарушениях и действующих запретах на въезд в Россию.