Мужчина провел 30 лет в рабстве и после освобождения попросил картошку фри

Одним из спасенных оказался 63-летний мужчина, проведший в рабстве около 30 лет. Он ежедневно работал на полях без выходных, жил в запираемой пристройке и был полностью изолирован от внешнего мира. Следователи отметили, что он даже не знал, кто сейчас является президентом Португалии. На его банковском счету оставалось всего 40 евро.