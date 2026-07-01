Мужчина провел 30 лет в рабстве и после освобождения попросил картошку фри

Португальская и испанская полиция раскрыли семейную сеть торговли людьми, которая десятилетиями превращала уязвимых людей в рабов, обещая им работу в Испании. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает CMjornal.
Преступная группа вербовала жителей района Коимбры, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. После переезда в Испанию у жертв отбирали документы и деньги, полностью контролируя их жизнь.
Одним из спасенных оказался 63-летний мужчина, проведший в рабстве около 30 лет. Он ежедневно работал на полях без выходных, жил в запираемой пристройке и был полностью изолирован от внешнего мира. Следователи отметили, что он даже не знал, кто сейчас является президентом Португалии. На его банковском счету оставалось всего 40 евро.
После освобождения мужчина признался полицейским, что больше всего мечтает поесть картофель фри, говорится в сообщении.
Петербурженка Мария Таякина, которая провела два года в трудовом рабстве в Мексике, находится в тяжелом физическом и эмоциональном состоянии. Из-за голода она похудела в два раза, а после постоянных побоев у нее почти не осталось зубов.