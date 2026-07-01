Родители смогут получать банковскую информацию своих детей

Родители смогут получать в банках информацию о счетах и вкладах несовершеннолетних детей. Такие поправки внесены федеральным законом № 163 от 24 июня 2025 года «О внесении изменения в статью 26 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, документ опубликован на сайте Кремля.
Теперь банки обязаны предоставлять родителям или опекунам информацию о счетах и вкладах несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Исключение — несовершеннолетние граждане, которые получили полную дееспособность в результате эмансипации или вступления в брак.
Для подтверждения полномочий родителя или законного представителя банки будут использовать информацию из системы Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере. Если там не окажется необходимых данных, можно воспользоваться свидетельством о рождении ребенка, актом органа опеки, свидетельством об усыновлении (удочерении), следует из документа.
Раньше самостоятельно открыть счет в банке можно было в 14 лет. В 2025 году эту возможность закрыли.
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