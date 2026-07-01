Родители смогут получать банковскую информацию своих детей

Теперь банки обязаны предоставлять родителям или опекунам информацию о счетах и вкладах несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Исключение — несовершеннолетние граждане, которые получили полную дееспособность в результате эмансипации или вступления в брак.