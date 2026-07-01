Куман объявил об уходе с поста главного тренера сборной Нидерландов

Куману 59 лет, он руководит сборной Нидерландов с апреля 2023 года. Ранее специалист был главным тренером национальной команды с 2018 по 2020 год. Под его руководством команда заняла второе место в Лиге наций (2019) и дважды отобралась на чемпионат Европы, которые проходили в 2021-м и 2024-м. На первом из них команда завершила борьбу в ⅛ финала, на втором — дошла до полуфинала.