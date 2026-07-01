Куман объявил об уходе с поста главного тренера сборной Нидерландов

ГААГА, 1 июля. /ТАСС/. Роналд Куман принял решение покинуть пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу после поражения команды в матче 1/16 финала чемпионата мира. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Я принял решение завершить свою работу в качестве главного тренера национальной сборной Нидерландов», — написал он.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная Нидерландов проиграла команде Марокко в 1/16 финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти марокканцы победили со счетом 3:2. На групповом этапе сборная Нидерландов выиграла группу, в которой выступала с командами Швеции, Японии и Туниса. На этой стадии нидерландцы обыграли шведов (5:1) и тунисцев (3:1), а также сыграли вничью с японцами (2:2).
Куману 59 лет, он руководит сборной Нидерландов с апреля 2023 года. Ранее специалист был главным тренером национальной команды с 2018 по 2020 год. Под его руководством команда заняла второе место в Лиге наций (2019) и дважды отобралась на чемпионат Европы, которые проходили в 2021-м и 2024-м. На первом из них команда завершила борьбу в ⅛ финала, на втором — дошла до полуфинала.
В качестве главного тренера Куман трижды выиграл чемпионат Нидерландов с ПСВ и «Аяксом». Последним местом работы Кумана до того, как он возглавил сборную Нидерландов, была «Барселона», с которой он завоевал Кубок Испании в 2021 году.