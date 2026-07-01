Школьники из РФ показали лучший результат на Международной физической олимпиаде

Сборная России стала лучшей на IV Международной научной физической олимпиады ISPhO 2026 для школьников. Победители завоевали пять золотых медалей. Об этом сообщает канал в «Максе» «Правительство. Главное».
Обладателями золотых медалей стали школьники из Москвы и Подмосковья: Роман Воробьев, Ксения Карпович, Максим Соловьев, Игорь Сорокин и Арсений Хоречко.
«В этом году в олимпиаде приняли участие 136 школьников из 30 стран. Состязание проходило в онлайн-формате и включало 2 этапа: теоретический и экспериментальный», — говорится в сообщении в «Максе».
Руководил национальной командой Арсений Пикалов, который работает тьютором в учебно-методической лаборатории МФТИ по сопровождению одаренных детей.
В этом году российские школьники установили новые рекорды по результатам ЕГЭ. Москвичка Екатерина Малкова впервые в истории ЕГЭ сдала экзамены на 500 баллов.