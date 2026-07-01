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Школьники из РФ показали лучший результат на Международной физической олимпиаде

Сборная России забрала пять золотых медалей на IV Международной научной физической олимпиаде.

Источник: Комсомольская правда

Сборная России стала лучшей на IV Международной научной физической олимпиады ISPhO 2026 для школьников. Победители завоевали пять золотых медалей. Об этом сообщает канал в «Максе» «Правительство. Главное».

Обладателями золотых медалей стали школьники из Москвы и Подмосковья: Роман Воробьев, Ксения Карпович, Максим Соловьев, Игорь Сорокин и Арсений Хоречко.

«В этом году в олимпиаде приняли участие 136 школьников из 30 стран. Состязание проходило в онлайн-формате и включало 2 этапа: теоретический и экспериментальный», — говорится в сообщении в «Максе».

Руководил национальной командой Арсений Пикалов, который работает тьютором в учебно-методической лаборатории МФТИ по сопровождению одаренных детей.

В этом году российские школьники установили новые рекорды по результатам ЕГЭ. Москвичка Екатерина Малкова впервые в истории ЕГЭ сдала экзамены на 500 баллов.