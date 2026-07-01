Как изменится жизнь с 1 июля 2026: пенсии больше, компенсации урезали, штрафы за ремонт, сделки по биометрии

Теперь же компенсацию будут считать от региональных нормативов потребления и утверждённых тарифов. То есть государство берёт за основу тот объём ресурсов, который в вашем регионе считают нормальным для одного человека, а не то, сколько вы реально потратили. То есть, если по нормативу вам должно хватать 6,9 кубометра холодной воды в месяц (324 рубля), а потратили 10 (470 рублей) — компенсируют вам только 162 рубля (50% от норматива).