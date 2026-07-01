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Во время стрельбы в Николаеве погибли два иностранца

Вечером 30 июня в Николаеве произошла стрельба, есть погибшие.

Источник: Комсомольская правда

В украинском Николаеве прогремела стрельба. По информации украинского издания «Общественное», в результате инцидента погибли два иностранца.

Издание уточняет, что правоохранители задержали одного из подозреваемых, им также оказался иностранец.

По уточнениям, на месте инцидента продолжают работу следователи полиции, криминалистическая группа и сотрудники оперативных служб. Официальных заявлений со стороны украинских правоохранителей пока не поступало.

Вечером 30 июня взрывы прогремели в Николаевской и Харьковской областях Украины. Так, взрывы были слышны в Снигиревской общине под Николаевом, а также в Изюме Харьковской области. Спустя время в Изюме были зафиксированы аварийные отключения электроэнергии.

25 июня после объявленной воздушной тревоги на территории Киева в городе прогремели взрывы.

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