Во время стрельбы в Николаеве погибли два иностранца

В украинском Николаеве прогремела стрельба. По информации украинского издания «Общественное», в результате инцидента погибли два иностранца.
Издание уточняет, что правоохранители задержали одного из подозреваемых, им также оказался иностранец.
По уточнениям, на месте инцидента продолжают работу следователи полиции, криминалистическая группа и сотрудники оперативных служб. Официальных заявлений со стороны украинских правоохранителей пока не поступало.
Вечером 30 июня взрывы прогремели в Николаевской и Харьковской областях Украины. Так, взрывы были слышны в Снигиревской общине под Николаевом, а также в Изюме Харьковской области. Спустя время в Изюме были зафиксированы аварийные отключения электроэнергии.
25 июня после объявленной воздушной тревоги на территории Киева в городе прогремели взрывы.