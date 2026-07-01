В России изменился срок подачи данных о стаже работы для назначения пенсии

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Срок подачи сведений о страховом стаже работников, выходящих на пенсию, изменится в России с 1 июля, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
Как уточнила Подольская, теперь работодатели обязаны передавать эти данные в Социальный фонд в течение трех рабочих дней со дня обращения сотрудника или запроса фонда. Ранее это можно было сделать в течение трех календарных дней.
«С 1 июля 2026 года вступают в силу поправки, которые корректируют сроки предоставления работодателями сведений о страховом стаже для назначения пенсий. Изменение адресовано, в первую очередь, работодателям», — сказала Подольская.
По словам эксперта, нововведение носит технический характер. Новые правила снижают риск нарушения сроков в ситуациях, когда обращения приходятся на выходные или праздничные дни.