На форуме в память де Голля подчеркнули важность защиты правды о Второй мировой

Форум состоялся 30 июня в Москве и был приурочен к 60-летию официального визита президента Французской Республики Шарля де Голля в Советский Союз, который проходил с 20 июня по 1 июля 1966 года. Как отметили организаторы, «этот визит стал отправным событием для развития новых исторических тенденций второй половины XX века: де Голль своим примером руководителя ядерной державы доказал существование новой идейной опоры, необходимой для проработки и реализации идей многополярного мира в Евразии». «Провозгласив “Европу от Атлантики до Урала”, а затем — “от Лиссабона до Владивостока”, генерал де Голль предложил развивать конструктивный диалог государств при уважении национального суверенитета и права народов самостоятельно определять свое будущее», — рассказали в оргкомитете.