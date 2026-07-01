На форуме в память де Голля подчеркнули важность защиты правды о Второй мировой

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Участники международного общественного форума Ассамблеи народов мира «Шарль де Голль и дух диалога», приуроченного к 60-летию визита французского лидера в СССР, подчеркнули важность защиты исторической правды о Второй мировой войне и сохранения памяти о боевом братстве антигитлеровской коалиции. Об этом ТАСС сообщили организаторы.
«Особое внимание участники дискуссии уделили сохранению памяти о боевом братстве антигитлеровской коалиции, подвигу легендарного авиаполка “Нормандия — Неман” и европейскому движению Сопротивления. Участники форума подчеркнули важность защиты исторической правды как механизма укрепления доверия между народами и противодействия попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны», — сказали они.
Форум состоялся 30 июня в Москве и был приурочен к 60-летию официального визита президента Французской Республики Шарля де Голля в Советский Союз, который проходил с 20 июня по 1 июля 1966 года. Как отметили организаторы, «этот визит стал отправным событием для развития новых исторических тенденций второй половины XX века: де Голль своим примером руководителя ядерной державы доказал существование новой идейной опоры, необходимой для проработки и реализации идей многополярного мира в Евразии». «Провозгласив “Европу от Атлантики до Урала”, а затем — “от Лиссабона до Владивостока”, генерал де Голль предложил развивать конструктивный диалог государств при уважении национального суверенитета и права народов самостоятельно определять свое будущее», — рассказали в оргкомитете.
По итогам форума решено создать диалоговую площадку «Евразийские Деголлевские чтения», которые призваны «консолидировать гражданское общество, экспертные и молодежные круги для сохранения исторической правды и развития равноправного диалога в формирующемся многополярном мире».
«Историческое наследие Шарля де Голля в контексте событий Второй мировой войны и подвига народов антигитлеровской коалиции остается важной основой для укрепления доверия, взаимопонимания и мира между государствами. Форум выполняет миссию сохранения исторической памяти о генерале де Голле, уделяя особое внимание вопросам противодействия фальсификации истории Второй мировой войны и сохранению памяти о легендарном авиаполке “Нормандия — Неман” — символе советско-французского братства по оружию», — заключили в пресс-службе Ассамблеи народов мира.