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Минфин США продлил лицензию для сербской компании NIS до 31 июля

Панчевский НПЗ продолжит работу после продления лицензии для компании NIS.

Источник: Комсомольская правда

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США продлило до 31 июля срок действия операционной лицензии для компании NIS. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

«Мы только что получили от OFAC уведомление о том, что лицензия на продолжение работы NIS продлена еще на 30 дней — до 31 июля», — написала она в социальной сети.

Джедович-Ханданович уточнила, что благодаря этому Панчевский нефтеперерабатывающий завод сможет продолжить переработку нефти, что имеет особое значение в условиях нестабильности на мировом энергетическом рынке.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что венгерский концерн MOL может выкупить долю российский акционеров в NIS за 1 млрд евро. По его словам, сербская сторона была готова предложить и более высокую цену за сделку по покупке доли в компании.

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