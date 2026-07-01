Минфин США продлил лицензию для сербской компании NIS до 31 июля

«Мы только что получили от OFAC уведомление о том, что лицензия на продолжение работы NIS продлена еще на 30 дней — до 31 июля», — написала она в социальной сети.
Джедович-Ханданович уточнила, что благодаря этому Панчевский нефтеперерабатывающий завод сможет продолжить переработку нефти, что имеет особое значение в условиях нестабильности на мировом энергетическом рынке.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что венгерский концерн MOL может выкупить долю российский акционеров в NIS за 1 млрд евро. По его словам, сербская сторона была готова предложить и более высокую цену за сделку по покупке доли в компании.