Вступил в силу ГОСТ с требованиями к собакам-поводырям в РФ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Национальный стандарт на рабочие качества собак-проводников для инвалидов по зрению вступил в силу в России с 1 июля 2026 года.
Объектом стандартизации, как сообщали ранее в Росстандарте, здесь являются рабочие качества собаки-проводника, а именно навыки, выработанные у собаки в процессе дрессировки, используемые инвалидом по зрению в процессе пространственного ориентирования и самостоятельного передвижения.
Согласно документу, собака должна спокойно относиться к ошейнику, поводку, наморднику, предоставляя владельцу возможность спокойно надевать снаряжение. У собаки-проводника должно быть «закреплено правильное социально одобряемое поведение», она должна находиться рядом с владельцем и выполнять его указания.
Собака не должна проявлять агрессию, но должна иметь слабо выраженный охотничий инстинкт, демонстрировать быструю адаптацию и переключаемость к изменяющимся условиям среды или по команде владельца, не проявлять выраженной заинтересованности к контакту с другими животными. Также собака не должна подбирать посторонние предметы и мусор, демонстрировать отказ от корма, который предлагают посторонние.
Собака-проводник должна выполнять команды «рядом», «сидеть», «стоять», «лежать», «ко мне», «место», «апорт», «дай», «вперед», «направо», «налево». При сопровождении инвалида по зрению на маршруте собака должна также двигаться с постоянной скоростью, соответствующей скорости сопровождаемого ею человека, точно реагировать на команды, обходить препятствия, указывать остановкой на бордюр или парапет. Кроме того, при следовании по маршруту собака-проводник должна быть обучена самостоятельно принимать решение в ситуациях, не совпадающих или противоречащих указаниям владельца, и угрожающих его безопасности.
ГОСТ носит добровольный характер и может применяться на добровольной основе.