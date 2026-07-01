Вступил в силу ГОСТ с требованиями к собакам-поводырям в РФ

Собака-проводник должна выполнять команды «рядом», «сидеть», «стоять», «лежать», «ко мне», «место», «апорт», «дай», «вперед», «направо», «налево». При сопровождении инвалида по зрению на маршруте собака должна также двигаться с постоянной скоростью, соответствующей скорости сопровождаемого ею человека, точно реагировать на команды, обходить препятствия, указывать остановкой на бордюр или парапет. Кроме того, при следовании по маршруту собака-проводник должна быть обучена самостоятельно принимать решение в ситуациях, не совпадающих или противоречащих указаниям владельца, и угрожающих его безопасности.