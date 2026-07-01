Рыбакина прокомментировала сложную победу на старте «Уимблдона-2026»

«Психологически было тяжело, потому что я проиграла много матчей перед этим турниром. Мне пришлось сильно постараться, чтобы это не повторилось здесь. Надеюсь, следующий матч я сыграю лучше, мне есть над чем работать», — призналась казахстанка.