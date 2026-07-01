Рыбакина прокомментировала сложную победу на старте «Уимблдона-2026»

Как пишет sportarena.kz, по словам Елены, это был действительно сложный матч.
«Психологически было тяжело, потому что я проиграла много матчей перед этим турниром. Мне пришлось сильно постараться, чтобы это не повторилось здесь. Надеюсь, следующий матч я сыграю лучше, мне есть над чем работать», — призналась казахстанка.
Также Елена поделилась, что в момент, когда проиграла сет, ее переполняли эмоции.
«Люди, которые меня знают, конечно, видят, когда я нервничаю. Но я стараюсь держать себя в руках», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.
Во втором круге «Уимблдона» Рыбакина встретится с американкой Кэти Макнелли (50-я ракетка мира). Встреча состоится 2 июля.
Сам «Уимблдон» пройдет с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
Ранее мы писали о том, как Елена Рыбакина чуть не проиграла 154-й ракетке мира на «Уимблдоне-2026».