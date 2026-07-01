Косатки три часа кружили возле яхты у берегов Гибралтара и сломали руль

Иберийские косатки три часа кружили возле яхты у берегов Гибралтара. Экипаж столкнулся со стаей, когда плыл с Багамских островов в Испанию. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает Daily Mail.
По словам пассажиров, киты проявили агрессию только после того, как капитан включил двигатель. Одна из крупных особей напала на судно и сломала руль.
— Они разнесли все вдребезги, у нас больше нет управления, — рассказал норвежец Йокке Соммер.
Пока яхта дрейфовала, косатки изучали судно, а детеныши играли с обломками. Экипаж не пытался применять силу, поскольку, по словам Соммера, если косатки захотят уничтожить лодку, они сделают это без усилий. На будущее он посоветовал в таких случаях сливать содержимое туалетного бака по курсу хищников.
Иберийские косатки известны серией подобных атак у побережья Пиренейского полуострова. По одной из версий, они обучают потомство охоте, используя яхты как тренажеры, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что группа косаток, нападающая на корабли у берегов Испании, изобрела свой уникальный язык. Глава стаи Белая Глэдис таранит корабли уже шесть лет. Все это время исследователи пытаются понять, зачем косатки нападают на морские судна.