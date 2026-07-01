Косатки три часа кружили возле яхты у берегов Гибралтара и сломали руль

Пока яхта дрейфовала, косатки изучали судно, а детеныши играли с обломками. Экипаж не пытался применять силу, поскольку, по словам Соммера, если косатки захотят уничтожить лодку, они сделают это без усилий. На будущее он посоветовал в таких случаях сливать содержимое туалетного бака по курсу хищников.