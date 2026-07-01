Холанд считает маловероятной победу сборной Норвегии над бразильцами на ЧМ

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Сборная Норвегии имеет маленькие шансы обыграть команду Бразилии в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу. Такое мнение высказал норвежский нападающий Эрлинг Холанд, комментарий которого приводит телеканал NRK.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная Норвегии обыграла команду Кот-д’Ивуара в игре 1/16 финала. Встреча завершилась со счетом 2:1.
«Очень маленькие, — ответил Холанд на вопрос о том, как он оценивает шансы сборной Норвегии пробиться в четвертьфинал. — Сборная Бразилии — большой фаворит».
Встреча ⅛ финала пройдет 5 июля. Бразильцы являются самой титулованной сборной в истории чемпионатов мира. Команда выигрывала турнир пять раз.
Сборная Норвегии второй раз вышла из группы на чемпионате мира и впервые одержала победу в матче плей-офф. До этого она преодолевала групповую стадию на турнире в 1998 году, но проиграла в ⅛ финала итальянцам (0:1). Нынешнее мировое первенство впервые проходит с участием 48 команд, поэтому плей-офф начинается с 1/16 финала.