Холанд считает маловероятной победу сборной Норвегии над бразильцами на ЧМ

Сборная Норвегии второй раз вышла из группы на чемпионате мира и впервые одержала победу в матче плей-офф. До этого она преодолевала групповую стадию на турнире в 1998 году, но проиграла в ⅛ финала итальянцам (0:1). Нынешнее мировое первенство впервые проходит с участием 48 команд, поэтому плей-офф начинается с 1/16 финала.