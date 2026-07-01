Пенсионеров-северян освободили от ежегодного подтверждения места жительства

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пенсионеры на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях с 1 июля освобождаются от обязанности ежегодно подтверждать свое фактическое место жительства для сохранения повышенной фиксированной выплаты к пенсии, если они получают ее через почту, сообщил РИА Новости доцент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Кирилл Карпов.