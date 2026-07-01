Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионеров-северян освободили от ежегодного подтверждения места жительства

Пенсионерам на Крайнем Севере больше не надо подтверждать место жительства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пенсионеры на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях с 1 июля освобождаются от обязанности ежегодно подтверждать свое фактическое место жительства для сохранения повышенной фиксированной выплаты к пенсии, если они получают ее через почту, сообщил РИА Новости доцент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Кирилл Карпов.

«С 1 июля 2026 года пенсионеры, которые проживают на Крайнем Севере, будут освобождены от обязанности подтверждать свое место жительства и подавать ежегодно заявление и документы для подтверждения адреса фактического проживания», — сказал Карпов.

Он уточнил, что это правило будет действовать для граждан, получающих повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии с учетом «северных» надбавок, если доставка пенсии осуществляется через отделения почты.