В России вступил в силу новый ГОСТ на пивные напитки и медовуху

В России с 1 июля вступили в силу обновленные ГОСТы на пивные напитки и медовуху. Стандарт был утвержден Росстандартом.
Согласно новому стандарту, пена в пивных напитках должна быть на уровне 15 мм, а стойкость напитка — 1 минута. Прежде эти параметры составляли 30 мм и 3 минуты соответственно.
Для напитков на основе сока и безалкогольной продукции действуют отдельные требования: пена не менее 20 мм, пеностойкость — от 1 минуты. Помимо этого, введены допустимые погрешности по содержанию спирта (кроме безалкогольных вариантов) — в пределах ±0,5%.
Новый стандарт на медовуху прописывает термины, нормы по физико-химическим и органолептическим свойствам напитка, требования к ингредиентам, упаковке и маркировке, а также критерии безопасности. Кроме того, для борьбы с фальсификацией введены специальные дополнительные показатели.
Напомним, что с 1 марта 2027 года в России вступит в силу ГОСТ на сумки, чемоданы и изделия из кожи.