В России вступил в силу новый ГОСТ на пивные напитки и медовуху

Новый стандарт на медовуху прописывает термины, нормы по физико-химическим и органолептическим свойствам напитка, требования к ингредиентам, упаковке и маркировке, а также критерии безопасности. Кроме того, для борьбы с фальсификацией введены специальные дополнительные показатели.