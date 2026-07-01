BGR: смартфон перестает работать после приостановки выпуска обновлений

Речь идет не только о крупных обновлениях программного обеспечения, которые ежегодно добавляют новые функции в смартфоны, но также и об обновлениях безопасности. Как отмечает издание, когда устройство перестает получать обновления безопасности, гаджет становится уязвим для хакерских атак.