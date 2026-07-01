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BGR: смартфон перестает работать после приостановки выпуска обновлений

Речь идет в том числе и об обновлениях безопасности, сообщило издание.

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Работа смартфона прекращается тогда, когда производитель прекращает выпуск обновлений программного обеспечения для устройства. Об этом 30 июня сообщило издание BGR.

Речь идет не только о крупных обновлениях программного обеспечения, которые ежегодно добавляют новые функции в смартфоны, но также и об обновлениях безопасности. Как отмечает издание, когда устройство перестает получать обновления безопасности, гаджет становится уязвим для хакерских атак.

BGR подчеркивает, что у современных смартфонов «срок годности» достаточно высокий и так, к примеру, выпущенный в 2019 году iPhone 11 до сих пор продолжает получать обновления от своей компании-производителя Apple.

По информации издания, узнать примерный срок окончания поддержки работы смартфона, как правило, можно на веб-сайте производителя.