BGR: смартфон перестает работать после приостановки выпуска обновлений

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Работа смартфона прекращается тогда, когда производитель прекращает выпуск обновлений программного обеспечения для устройства. Об этом 30 июня сообщило издание BGR.
Речь идет не только о крупных обновлениях программного обеспечения, которые ежегодно добавляют новые функции в смартфоны, но также и об обновлениях безопасности. Как отмечает издание, когда устройство перестает получать обновления безопасности, гаджет становится уязвим для хакерских атак.
BGR подчеркивает, что у современных смартфонов «срок годности» достаточно высокий и так, к примеру, выпущенный в 2019 году iPhone 11 до сих пор продолжает получать обновления от своей компании-производителя Apple.
По информации издания, узнать примерный срок окончания поддержки работы смартфона, как правило, можно на веб-сайте производителя.