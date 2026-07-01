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Ефрейтор Илюхин спас сослуживцев, перехватив и посадив беспилотник ВСУ

Российский военнослужащий Дмитрий Илюхин спас жизнь сослуживцев, он перехватил и посадил беспилотник украинских войск, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Дмитрий Илюхин спас жизнь сослуживцев, он перехватил и посадил беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ефрейтор Илюхин использовал системы радиоэлектронной борьбы.

«Заметив приближающийся к опорному пункту неустановленный беспилотный летательный аппарат, Дмитрий, несмотря на угрозу собственной жизни, применил по беспилотнику средства РЭБ, которые позволили нарушить канал управления между оператором и дроном, а также осуществить посадку БПЛА на безопасном расстоянии от позиций. После того как вражеский беспилотный летательный аппарат был обезврежен, российские бойцы оперативно сменили позиции», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что спустя некоторое время по первоначальному расположению подразделений РФ был нанесён артиллерийский удар.

Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Андрее Бумиче. Сержант Бумич ликвидировал беспилотник украинских войск, который пытался атаковать позиции ВС РФ.

«В ходе выполнения боевой задачи Андрей Бумич, проводя визуальное наблюдение за воздушным пространством в заданном секторе, обнаружил в небе над российскими позициями вражеский беспилотный летательный аппарат. Мгновенно сориентировавшись в сложившейся обстановке, несмотря на угрозу артиллерийского обстрела, Андрей огнём из стрелкового оружия поразил беспилотник, в результате чего дрон потерял управление и упал в поле», — рассказали в МО.

Благодаря действиям военнослужащего был предотвращён удар по позиции военных РФ.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.

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