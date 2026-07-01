На Солнце произошла вспышка высшего класса

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вспышка самого высшего класса — X — зафиксирована на Солнце. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Вот и первая X вспышка», — говорится в сообщении. По данным ученых, вспышка была зафиксирована почти в полночь.
30 июня сообщалось о трех вспышках класса M.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.