Мбаппе обошел Клозе по голам на чемпионатах мира по футболу

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился забитым мячом в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу против команды Швеции и вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.
На счету Мбаппе теперь 17 голов на мировых первенствах. Он обошел бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе. По этому показателю француз теперь уступает только форварду команды Аргентины Лионелю Месси (19).
Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции нападающий стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре. Мбаппе является лучшим бомбардиром национальной команды (61).