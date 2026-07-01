В России впервые за 35 лет обновили ГОСТ на тетради: что изменится

В России начал действовать новый ГОСТ на тетради, который пришел на смену документу, действовавшему с 1991 года. Стандарт распространяется на общие тетради для личного использования.
Стандарт запрещает наличие дефектов, ухудшающих внешний вид и качество продукции. Согласно документу, тетради могут выпускаться объемом 30, 36, 40, 48, 60, 80, 96 и 120 листов. При этом допустимое отклонение по количеству листов не должно превышать двух.
ГОСТ устанавливает требования к разлиновке. Допускается выпуск тетрадей в линейку с верхними и нижними полями, в клетку, а также в точку — с боковым полем или без него. Толщина линий должна составлять от 0,1 до 0,4 миллиметра, а их цвет обязан быть одинаковой интенсивности.
Ранее Минпросвещения анонсировало единые учебники по всем предметам. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, до конца года в перечень войдут новые пособия по русскому, литературе, химии, физике, биологии (10−11) и труду (5−9).