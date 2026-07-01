В России впервые за 35 лет обновили ГОСТ на тетради: что изменится

ГОСТ устанавливает требования к разлиновке. Допускается выпуск тетрадей в линейку с верхними и нижними полями, в клетку, а также в точку — с боковым полем или без него. Толщина линий должна составлять от 0,1 до 0,4 миллиметра, а их цвет обязан быть одинаковой интенсивности.