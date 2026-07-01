В Финляндии сняли запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

С 1 июля в Финляндии вступают в силу законодательные изменения, которые снимают действовавший ранее запрет на ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны.
26 июня президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и Уголовному кодексу, которые снимают прежние ограничения. Теперь на территории страны разрешены ввоз, производство, хранение и применение ядерного оружия.
Решение Финляндии отменить ограничения на ввоз и хранение ядерных боезарядов не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, России придется выработать дополнительные шаги с учетом новой ситуации.
30 июня российское правительство приняло решение о закрытии нескольких контрольно-пропускных пунктов на границах сразу с тремя странами — Латвией, Эстонией и Финляндией. Так, с 1 июля временно приостановлено движение людей, транспорта, товаров и грузов через погранпереходы.