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В Финляндии сняли запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

В Финляндии с 1 июля вступили в силу поправки о ввозе и хранении ЯО.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля в Финляндии вступают в силу законодательные изменения, которые снимают действовавший ранее запрет на ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны.

26 июня президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и Уголовному кодексу, которые снимают прежние ограничения. Теперь на территории страны разрешены ввоз, производство, хранение и применение ядерного оружия.

Решение Финляндии отменить ограничения на ввоз и хранение ядерных боезарядов не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, России придется выработать дополнительные шаги с учетом новой ситуации.

30 июня российское правительство приняло решение о закрытии нескольких контрольно-пропускных пунктов на границах сразу с тремя странами — Латвией, Эстонией и Финляндией. Так, с 1 июля временно приостановлено движение людей, транспорта, товаров и грузов через погранпереходы.

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