Пекло в Нью-Йорке: мэр Мамдани предупредил о страшной жаре

Власти Нью-Йорка предупреждают жителей о наступлении экстремальной жары в начале июля. Как сообщил мэр города Зохран Мамдани, начиная с 3 июля в мегаполисе ожидается опасный температурный режим, вызванный сочетанием высоких температур и повышенной влажности.
На брифинге для журналистов градоначальник уточнил, что столбики термометров поднимутся выше критической отметки в 100 градусов по Фаренгейту (это более 37,7 градуса по Цельсию). Однако из-за влажности воздуха реальная ощущаемая температура будет значительно выше: индекс жары, по прогнозам, достигнет примерно 112 градусов по Фаренгейту, что соответствует 44,4 градусам по Цельсию.
Мамдани охарактеризовал предстоящие погодные условия как «чрезвычайно опасные». Он также обратил внимание на то, что аномальная жара может задержаться в городе как минимум до субботы, когда в Соединенных Штатах будут отмечать День независимости. В связи с угрозой для здоровья граждан городские службы приступают к открытию специальных «центров охлаждения», где жители смогут укрыться от изнуряющего зноя.
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