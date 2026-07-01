Пекло в Нью-Йорке: мэр Мамдани предупредил о страшной жаре

Мамдани охарактеризовал предстоящие погодные условия как «чрезвычайно опасные». Он также обратил внимание на то, что аномальная жара может задержаться в городе как минимум до субботы, когда в Соединенных Штатах будут отмечать День независимости. В связи с угрозой для здоровья граждан городские службы приступают к открытию специальных «центров охлаждения», где жители смогут укрыться от изнуряющего зноя.