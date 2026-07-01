Эксперт Литвинов рассказал, за какой срок человек адаптируется к жаре

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Человеческий организм может полностью адаптироваться к жаре за 7−14 дней. Об этом сообщил ТАСС кандидат медицинских наук Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета.
«Организм способен адаптироваться к жаре, но этот процесс требует времени и повторяющегося теплового воздействия. Полная акклиматизация занимает 7−14 дней регулярного пребывания в тепле. Этот процесс запускается не только при переезде в жаркую страну, но и при резком потеплении в родном городе», — сказал он.
В течение обозначенного времени объем плазмы крови в организме человека увеличивается за счет перехода белков из лимфы в сосуды, что помогает поддерживать кровоток в коже и отдавать тепло без критического роста пульса.
«Поэтому в первую неделю жары не следует ожидать от организма высокой работоспособности — нагрузки нужно снизить, пить подсоленную воду и дать телу время перестроиться. Через 10−14 дней терморегуляция станет эффективнее, а риск перегрева — ниже», — добавил эксперт.
В ближайшие дни в регионах ЦФО ожидается жаркая и преимущественно сухая погода, температура воздуха может достигать плюс 33 градусов. В Москве с 12:00 1 июля до 18:00 2 июля объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщили ТАСС во вторник в Гидрометцентре РФ. Такой уровень предупреждает об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Также в период 1−2 июля в столице действует связанное с жарой экстренное предупреждение, столбики термометров могут подниматься до 31 градуса выше нуля. Жара начнет спадать в конце рабочей недели.