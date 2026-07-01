Эксперт Литвинов рассказал, за какой срок человек адаптируется к жаре

В ближайшие дни в регионах ЦФО ожидается жаркая и преимущественно сухая погода, температура воздуха может достигать плюс 33 градусов. В Москве с 12:00 1 июля до 18:00 2 июля объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщили ТАСС во вторник в Гидрометцентре РФ. Такой уровень предупреждает об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Также в период 1−2 июля в столице действует связанное с жарой экстренное предупреждение, столбики термометров могут подниматься до 31 градуса выше нуля. Жара начнет спадать в конце рабочей недели.