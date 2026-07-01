Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Солнце произошла первая после усиления активности вспышка уровня Х

Вспышка высшего уровня X произошла на Солнце.

Источник: Аргументы и факты

Российские ученые сообщили о регистрации на Солнце вспышки высшего класса X. Информацию об этом распространила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ранее специалисты предупреждали о резком росте солнечной активности. За последние сутки на поверхности звезды было зафиксировано 17 вспышек различной мощности, среди которых оказались и несколько сильных выбросов энергии.

По данным исследователей, наиболее активная группа солнечных пятен в настоящее время обращена в сторону Земли, поэтому вероятность новых мощных вспышек сохраняется. Появление первого события класса X ученые назвали ожидаемым развитием ситуации.

Ранее на Солнце была зафиксирована самая большая активная область 2026 года. Группа пятен 4478 достигла площади почти 1200 единиц.