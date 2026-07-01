На Солнце произошла первая после усиления активности вспышка уровня Х

Российские ученые сообщили о регистрации на Солнце вспышки высшего класса X. Информацию об этом распространила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Ранее специалисты предупреждали о резком росте солнечной активности. За последние сутки на поверхности звезды было зафиксировано 17 вспышек различной мощности, среди которых оказались и несколько сильных выбросов энергии.
По данным исследователей, наиболее активная группа солнечных пятен в настоящее время обращена в сторону Земли, поэтому вероятность новых мощных вспышек сохраняется. Появление первого события класса X ученые назвали ожидаемым развитием ситуации.
Ранее на Солнце была зафиксирована самая большая активная область 2026 года. Группа пятен 4478 достигла площади почти 1200 единиц.