1 июля в календаре: день ветеранов боевых действий и международный день шутки

Вечерняя заря золотисто-желтая с розовыми отблесками — к хорошей погоде. Зеленая окраска луны признак наступления сильной засухи. Туман с утра — день будет жарким и солнечным. Много мошкары на полях — к удачной охоте на перепелок. Если девушка в Ярилин день умоется утренней росой — весь год от парней отбою не будет! К вечеру видна радуга — к хорошей погоде. Беловатые облака над водой быстро скрываются при восходе солнца — к ясному дню. Земля речных берегов разбухает и становится влажной — к ненастью. Струны музыкальных инструментов опускаются, провисают — к дождю. Древесная лягушка становится беспокойной — перед дождем. Издали видимые предметы кажутся необыкновенно большими — к сырой погоде. Крот насыпает высокие кучи земли — к погожему дню. Глухарь кормится во время дождя — к затяжной плохой погоде. Пыль дорожная поднимается маленькими смерчами — к грозе. Новолуние в этот день — к засухе. Розовый закат вечером — на следующий день будет жарко. Ветер подул — к затяжной жаре. Много росы — к хорошему урожаю проса. В этот день зачесались ноги — к дальней дороге. Травы, собранные в этот день, обладают большой целительной силой. То, что в этот день приснится — обязательно сбудется, но не сразу, а через 20 лет. Если 1 июля промыть росой глаза — они будут зоркими. Пройди до солнышка два покоса — не будешь ходить босо. В первый день июля на рассвете самый лучший клев.