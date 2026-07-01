1 июля в календаре: день ветеранов боевых действий и международный день шутки

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Александр, Василий, Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор, Сергей, Феодул.
Ярилин день.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
Что интересно, до сих пор нет единого мнения о том, кем именно считали Ярилу люди. Существуют, к примеру, версии о том, что он был богом солнца, богом любви и страсти, богом сил природы. Считалось, что на Ярилу все живое «приходит в яр», то есть начинает плодоносить. «Ярило — добрый молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях — венок, в левой руке — ржи пучок, в правой — палица. Взмахнет Ярило рожью — нивы тучнеют, хлеба колосятся; взмахнет палицей — громы гремят, дожди льют. Куда конь ступит, там трава шелковая с лазоревыми цветами стелется», — так рисовали в народе образ божества.
Ярилин праздник называли особенным; говорили, что его «целый год ждут», что это «всем дням день». На Ярилу ждали сверхъестественных явлений: солнце замедляло ход, а на земле образовывались особые «дыры», сквозь которые можно было посмотреть на другой край света, а то и на потусторонний мир. Для этого нужно было в полдень заплести в косу крепкие березовые ветки и взглянуть сквозь них с крутого берега реки; верили, что таким образом можно увидеть близких, о которых давно не было вестей.
В этот день отправлялись на покосы, набивали матрацы свежескошенной и высушенной травой. По вечерам собирались у костров, веселились, водили хороводы, заваривали душистые чаи на травах. Устраивали также «ярилины игрища», ярмарки, посещения родственников. Праздники сопровождались кулачными боями, песнями, плясками и разгульным весельем.
События.
1725 год — в России учрежден орден Святого Александра Невского.
1751 год — вышла в свет первая в мире Энциклопедия.
1783 год — в Санкт-Петербурге состоялось открытие Большого Каменного театра.
1862 год — в Москве основана Российская Государственная библиотека.
1875 год — основан Всемирный почтовый союз.
1882 год — начала работать первая телефонная станция в Санкт-Петербурге.
1917 год — в России впервые состоялся переход на летнее время.
1918 год — день рождения Государственной архивной службы.
1933 год — введен в строй Челябинский тракторный завод.
1938 год — день рождения героя комиксов — Супермена.
1939 год — во время проведения испытаний затонула подводная лодка «Тетис».
1979 год — японская компания «Sony» начала продажу портативных аудиоплееров «Walkman».
1980 год — начал вещание канал новостей CNN (18+).
1988 год — вступил в силу Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
1991 год — в Праге подписан протокол об официальном прекращении существования Организации Варшавского договора.
1994 год — в России ликвидирована система лечебно-трудовых профилакториев.
1996 год — Пласидо Доминго стал художественным руководителем Вашингтонской оперы.
1998 год — в России восстановлен орден Святого апостола Андрея Первозванного.
2003 год — началось вещание федеральной радиостанции «Дорожное радио» (18+).
2006 год — начало информационного вещания телеканала «Вести» (18+).
2009 год — в России вступил в силу официальный запрет на азартные игры.
2010 год — Григорий Перельман отказался от премии Математического института Клэя в размере 1 млн долларов за доказательство гипотезы Пуанкаре.
2013 год — Хорватия присоединилась к Европейскому союзу.
2018 год — сборная России по футболу впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв сборную Испанию в серии послематчевых пенальти.
2020 год — основной день общероссийского голосования по поправкам к Конституции России.
2022 год — Украина ввела визовый режим с Россией.
В этот день родились.
Готфрид Лейбниц (1646 — 1716 г.), немецкий философ, математик, физик.
Жорж Санд (1804 — 1876 г.), французская писательница.
Вера Мухина (1889 — 1953 г.), советский скульптор и художник, Народный художник СССР.
Павел Антокольский (1896 — 1978 г.), русский поэт, переводчик, драматург.
Эсте Лаудер (1908 — 2004 г.), американская бизнес-леди, основательница косметической империи Estee Lauder.
Сергей Соколов (1911 — 2012 г.), советский военачальник, Маршал Советского Союза.
Иосиф Шкловский (1916 — 1985 г.), советский астроном, астрофизик, член-корреспондент АН СССР, писатель.
Клара Лучко (1925 — 2005 г.), советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
Сидни Поллак (1934 — 2008 г.), американский кинорежиссер, актер и продюсер.
Принцесса Диана (1961 — 1997 г.), принцесса Уэльская.
Карл Льюис (1961 г.), американский легкоатлет, девятикратный олимпийский чемпион.
Аделина Сотникова (1996 г.), российская фигуристка, олимпийская чемпионка.
Народные приметы.
Вечерняя заря золотисто-желтая с розовыми отблесками — к хорошей погоде. Зеленая окраска луны признак наступления сильной засухи. Туман с утра — день будет жарким и солнечным. Много мошкары на полях — к удачной охоте на перепелок. Если девушка в Ярилин день умоется утренней росой — весь год от парней отбою не будет! К вечеру видна радуга — к хорошей погоде. Беловатые облака над водой быстро скрываются при восходе солнца — к ясному дню. Земля речных берегов разбухает и становится влажной — к ненастью. Струны музыкальных инструментов опускаются, провисают — к дождю. Древесная лягушка становится беспокойной — перед дождем. Издали видимые предметы кажутся необыкновенно большими — к сырой погоде. Крот насыпает высокие кучи земли — к погожему дню. Глухарь кормится во время дождя — к затяжной плохой погоде. Пыль дорожная поднимается маленькими смерчами — к грозе. Новолуние в этот день — к засухе. Розовый закат вечером — на следующий день будет жарко. Ветер подул — к затяжной жаре. Много росы — к хорошему урожаю проса. В этот день зачесались ноги — к дальней дороге. Травы, собранные в этот день, обладают большой целительной силой. То, что в этот день приснится — обязательно сбудется, но не сразу, а через 20 лет. Если 1 июля промыть росой глаза — они будут зоркими. Пройди до солнышка два покоса — не будешь ходить босо. В первый день июля на рассвете самый лучший клев.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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